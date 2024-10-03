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娛樂

【娛樂場】粵港澳灣區文化藝術節 放映洪金寶詠春經典

【明報專訊】中國文化和旅遊部、香港特別行政區政府、廣東省人民政府和澳門特別行政區政府合辦「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」，將於10月19日至11月24日在粵港澳舉行。

香港首次擔任藝術節主辦城市，由文化體育及旅遊局和康文署策劃，藉此促進大灣區「9+2」城市的文化交流和人才合作，共同打造具大灣區特色的文化品牌。香港電影資料館將於10月27日放映由武打巨星洪金寶自導自演、以詠春為主題的1978年作品《贊先生與找錢華》，是粵港澳大灣區文化藝術節節目之一。

《贊先生與找錢華》講述詠春大師梁贊和他的徒弟，以及另一位詠春大師葉問的師父「找錢華」傳奇，由梁家仁、卡薩伐、洪金寶、馮克安和劉家榮主演，洪金寶身兼導演及武術指導。

洪執導《贊先生與找錢華》

廣東佛山名醫梁贊（梁家仁），人稱「贊先生」，為詠春第四代傳人。他的徒弟肥春（洪金寶飾）與在錢莊工作、外號「找錢華」的陳華（卡薩伐飾）是好友。錢莊老闆莫老慶（馮克安飾）實為大盜，設計謀害鎮長，陳華識破其陰謀後被追殺，大難不死拜贊先生為師學藝。贊先生被莫老慶手下暗算身亡，弟子苦練武功，聯手為師父報仇。片中動作場面設計精妙，武打融入喜劇元素，又講述詠春源流，贊先生詳細展示拈手、寸勁、疾勁，以至六點半棍法的奧妙。

72歲的洪金寶9歲涉足香港電影圈，以藝名「朱元龍」當童星，演出《愛的教育》、《大小黃天霸》、《岳飛出世》等。他10歲拜于占元門下學習京劇，是七小福中的大師兄，藝名「元龍」，18歲出任龍虎武師。1971年加入嘉禾電影公司，任《奪命金劍》龍虎武師，此片獲第一屆金龍獎最佳武術指導。

1982年膺金像獎男主角

洪金寶除練習京劇武術外，也練過跆拳道和詠春拳，又為多套電影設計動作場面，包括1973年《迎春閣之風波》、1974年《鬼馬雙星》、1975年《忠烈圖》、1976年《半斤八両》和1978年《臭頭小子》等。1977年開始當男主角，在《三德和尚與舂米六》首次擔正，此片是他第一次執導。其後自導自演《肥龍過江》、《贊先生與找錢華》和《雜家小子》等。洪金寶1982年憑《提防小手》獲第二屆香港電影金像獎最佳男主角。

相關字詞﹕洪金寶 贊先生與找錢華 娛樂場

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