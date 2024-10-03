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娛樂

另類關心隊友柳應廷呂爵安戀事 陳卓賢感情無着落 想找靈魂伴侶

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日出席美妝品牌活動，化身DJ捽碟，吸引大批粉絲捧場。他出道至今已推出20首個人單曲，期待出個人專輯和開個人巡迴演唱會。對於隊友多戀事，柳應廷（Jer）被拍到跟緋聞女友Coey逛街，Ian表示沒留意，認為是隊友的私事，不便評論，個人關心方式是給予空間。至於呂爵安（Edan）追求林明禎，他稱最重要大家心想事成。Ian已單身一段日子，感情未有着落，稱擇偶最重要溝通，盼對方是自己的靈魂伴侶。

記者：鍾一虹

Ian以型格打扮現身尖沙嘴的美妝活動，化身DJ玩捽碟，過百粉絲到場支持，場面熱鬧。Ian受訪時笑認是姿整男，平時出街不會化妝，但一定將儀容打理好，「我很喜歡襯衫，會預早一晚構思翌日的衣著，若鎖定著某一條褲，會不停找其他襯衣配搭」。

新團歌反應兩極 「肯討論是好事」

提到MIRROR剛推出新團歌，Ian稱外界反應兩極，大部分都在討論歌中的變奏，「有人喜歡，有人未聽慣，聽音樂好主觀，大家肯聽、肯討論是好事，好開心」。已推出20首個人單曲的他笑言等出夠100首才慶祝，現在很期待能出專輯，「寫了過千首歌曲demo，有些是sidetrack類型，在現今的單曲年代，未必找到好好位置、時間出到，好似新歌《鑿》，風格很不同，碰巧配合到今年計劃才面世，否則要等出專輯才可多出不同曲風的歌」。

期待開個人巡唱

Ian透露最近約監製食飯商議新搞作，問到是否開巡迴演唱會？Ian說：「香港剛做完《TEARS IN MY SIGHT SOLO CONCERT》，花了很多心機去做，當然想走埠，畀多些不同觀眾欣賞。」MIRROR快將成軍6周年，Ian預告11月會有連串慶祝活動，「6年後，我們成軍日仲可以跟大家一齊慶祝，好難得，是很開心的事，想答謝大家」。

提到隊友連環爆戀事，Jer去年跟插畫師Coey被指蜜遊日本傳緋聞，Jer當時澄清雙方是認識多年的朋友，未有拍拖，最近二人被「捕獲」逛街睇電器，並肩而行似戀情浮面。Ian表示沒有留意，很少玩社交平台，只是透過傳媒口中才得知消息，「我的關心方式是給空間隊友，他們的私事不論真假，都是私人事，我不便過問和討論。若他們開心，我就開心，無論他們想追求一些目標，或者日常生活有事令他們開心，我就戥他們開心」。會否祝福Edan追求大馬女神林明禎成功？Ian說：「若他想，當然祝福他，最緊要大家心想事成，無論是目標、事業和生活上，希望大家順順利利。」

擇偶不再着重外表

Ian承認感情未有着落，現時全副心力寄情工作，為即將發生的計劃感到興奮。問他現時的擇偶條件？他說：「以前會對某類型女仔比較有好感，現在再沒有這種想法。（喜歡玩音樂的女仔？）沒有這想法，以前沒有另一半是玩音樂，覺得溝通到最緊要，只要大家同頻率、同步，靈魂交流到就可以。」

相關字詞﹕柳應廷（Jer） 呂爵安（Edan） MIRROR成員陳卓賢（Ian）

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