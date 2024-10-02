明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《荒野機械人》 高科技與大自然的水乳交融

【明報專訊】今年動畫電影大豐收，《玩轉腦朋友2》6月開畫至今，累收16.9億美元（約131.8億港元）冠絕全球，口碑亦跟《荒野機械人》（The Wild Robot）不相伯仲，後者上周五在美國開畫，香港延至昨日（1日）公映，在爛番茄影評網站獲得接近滿分的98%佳績，統計觀眾口味的CinemaScore，《荒》片亦達A級水平，看來下屆奧斯卡最佳動畫將有一番龍爭虎鬥。

改編繪本小說

《荒野機器人》改編自美國作家Peter Brown的暢銷繪本小說，由動畫《馴龍記》基斯山達斯（Chris Sanders）執導，《無聲絕境外傳：首襲日》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）聲演機械人主角，港版則由樂壇天后容祖兒配音。故事講述服務式機械人「羅茲森7134」意外流落荒島，不單被島上動物視為異類，連帶由它照顧的小雁「阿亮」（傑康納聲演）亦受到排擠和歧視，羅茲為了完成養育重任，寧可放棄歸隊，甚至違抗指令，盡顯「母愛」偉大。

怎樣才算是一部出色的商業動畫？至少達到老幼咸宜的最低標準，這方面《荒野機器人》及格有餘。話說羅茲抵達荒島後，錯手粉碎鳥巢，但不忍遺下孤雁，於是聽從《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）聲演的狐狸「阿飛」意見，一起照顧阿亮，教牠進食、游泳和飛行，直到牠可以隨跟島上雁群一同飛到南方過冬為止。

電影其中一句對白：善良才是求生本能，一語道破為人父母心聲。羅茲以身作則，不單照顧阿亮，更善待島上所有動物，帶領牠們捱過寒冬，甚至抵禦山火浩劫。阿亮亦不負眾望，由反叛到不捨，從離別到重逢，正好為年輕觀眾上了寶貴一課。無論是羅茲抑或《嘩鬼家族Beetlejuice》嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）配音的老鼠媽媽，都視照顧雛兒為天職，誰說血濃於水才算偉大？非原生家庭的親情同樣可貴。

從成年觀眾角度看，原著提及大自然與高科技之間的衝突，電影當然不缺，機械人流落荒島的求生設定，原本可以拍成一部緊張刺激的動作片，然而作者原意並非「對抗」而是「融和」，島上狐狸、老鼠、大雁（標尼爾聲演）甚至灰熊（馬克漢米爾聲演），從最初對羅茲的恐懼、反感、嘲諷，到最後變成支持、幫助、感激，證明彼此可以共存，甚至達到水乳交融的境地，視乎雙方如何取捨而已。

有望開拍續集

荷李活動畫製作技術有目共睹，《荒野機器人》戲中出現47種動物，重頭戲是阿亮跟隨雁群到南方過冬，漫天飛鳥影像壯觀，為了令畫面看來更逼真，美術人員一共為2.8萬隻雁鳥製作數百萬條羽毛，配合樹上和天空飛舞的8萬隻蝴蝶，感覺就似欣賞紀錄片般栩栩如生。

《荒野機器人》原著小說共分3集，隨着動畫首部曲叫好叫座，美國首周末票房收逾3500萬美元（約2.8億港元），勝過市場預期，電影公司宣布開拍續集《The Wild Robot Escapes》及《The Wild Robot Protects》應該不遠了。

上映日期：10月1日

相關字詞﹕馬克漢米爾 標尼爾 嘉芙蓮奧哈拉 佩特羅帕斯卡 傑康納 容祖兒 雷碧達尼安高 基斯山達斯 荒野機械人 開箱

上 / 下一篇新聞