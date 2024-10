【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉為宣傳最新專輯《See You There》,上月29日起一連兩日在大阪舉行日本巡迴演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE》,完騷後即透過社交媒體Instagram(Ig)分享他到當地神社求籤,以及享用美食「大阪燒」的照片。