《魷魚2》孔劉籌備賭命遊戲過程曝光

《鬼怪》男星孔劉在《魷魚遊戲》只是客串，扮演在地鐵邀請人參加賭命遊戲的「西裝男」，把遊戲邀請的名片交到男主角李政宰手上；《魷》劇第2季早前表示會於今年12月26日在Netflix上架，最新概念預告片前日曝光，孔劉成為主角，片中公開他扮演的「西裝男」上班路上的過程，包括下午3時起牀飲杯咖啡，之後開始準備，公事包中藏有觀衆熟悉的畫片與現金，並把遊戲邀請名片放入口袋，西裝筆挺地出門，準時下午5點抵達地鐵，然後面向鏡頭說：「先生，要不要跟我玩個遊戲？」

《毒王女人夢》11月Netflix上架

《流離者之歌》法國導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）自編自導的《毒王女人夢》（Emilia Perez），在今年5月舉行的康成影展捧走評審團獎，片中4名女主角，包括《銀河守護隊3》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）、跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofía Gascon）及墨西哥女星艾迪安娜柏斯（Adriana Paz）更共享影后殊榮，其後Netflix買下版權，安排下月13日上架，前天公開最新預告片，可見素兒在宴會重遇卡娜，前者最初沒認出對方，後來才知道是其舊顧客。《毒》片講述資歷過高但薪酬過低的律師（素兒莎丹娜飾)，收到墨西哥毒梟（卡娜加斯康飾）聘約，協助他進行變性手術。

《浴血黑幫》電影版劇照曝光

《人人愛雷蒙》雷羅曼路（Ray Romano）、《老友記》麗莎古杜（Lisa Kudrow）主演的新劇《別有居心》（No Good Deed），由《新寡瘋狂日記》麗絲費曼（Liz Feldman）創作及監製，預計今年12月12日在Netflix上架，前日公開首條預告片，講述雷羅曼路和麗莎古杜準備出售百年歷史豪宅，不少買家上門睇屋，但兩名業主暗藏秘密，知道此屋表面上是夢寐以求的豪宅，其實可能成為別人的噩夢。另外，《浴血黑幫》電影版前日亦發放了男主角兼《奧本海默》金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）的劇照。

除了Netflix，另一串流平台Prime Video亦公開本月24日上架的日劇《人中之龍》預告片，該劇改編自同名電玩系列《人中之龍》，由《全裸監督》武正晴執導，《Believe-為你架起的橋樑》竹內涼真主演，昨日同時公布其餘演出陣容，包括佐藤浩市、唐澤壽名、森田望智、高岡早紀、加藤雅也等共11人參演。《人中之龍》講述主角桐生一馬（竹內涼真飾）在日本黑道掙扎求存的驚險故事。

莉莉露絲演《吸血鬼》

另一方面，《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）女兒莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp），繼劇集《偶像漩渦》後，伙拍《烏鴉︰重生》標沙士格（Bill Skarsgard）、《熱血喪男》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、《可憐的東西》威廉達福（Willem Dafoe）、「快銀」艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）及《王冠》愛瑪歌連（Emma Corrin）演出恐怖片《吸血鬼：諾斯費拉圖》（Nosferatu，暫譯），由《燈塔》羅拔艾格斯（Robert Eggers）執導，前日公開首條預告片。故事講述女主角受邪靈侵擾，並被吸血鬼所迷戀，帶來無盡的詛咒和災難。該片預計今年聖誕在美國上映，香港映期未定。