【娛樂場】中國內地電影展 24部經典動畫呈現傳統文化

開幕電影為今年7月在內地上映的《落凡塵》，屆時主創團隊出席映前分享。《落凡塵》被譽為「新中式國漫大片」，內容取材自中國傳統文化和民間傳說，是牛郎織女故事的後續，織女因擅離職守，墮入凡塵，遭星宿反噬，連累牛郎與孩子。多年後，被帶往神界的織女後人金風，為替母贖罪而重返人間，收回星宿，途中結識渴望往神界尋母的女孩小凡，在結伴尋星的歷程，陰差陽錯知曉織女罪案的真相。

《落凡塵》角色藏小心意

《落凡塵》故事融入28星宿等具文化象徵的符號，穿梭冒險、親情與家庭等不同主線。這部中、港合作的國漫曾亮相有動畫界奧斯卡的法國昂西國際動畫節（Annecy International Animation Film Festival），讓觀眾透過動畫認識中國傳統文化和創新表達。香港放映的粵語版有知名配音員陳欣和鄭麗麗獻聲。

《落凡塵》編劇康夫說：「無關神仙打架，也無關仙女愛上窮小子。雖然脫胎於神話，但《落凡塵》講的是人間，是生活，是關於回家的故事。故事裏的每個角色，都藏了一點小小心意。說到底，這不是個『升級打怪』，成就自我的故事，而是尋遍天上地下也要與家人團圓的故事。兄妹倆想要的從來不是成為超級英雄，而是萬家燈火中屬於自己的一盞。這是《落凡塵》中想表達的情感。」

首部動畫4K修復重映

中國第一部長篇有聲立體卡通片1941年《鐵扇公主》4K修復版在影展登場，還有較早期的作品：1955年《神筆》和1964年《大鬧天宮》等。這些經典動畫片使用素材千變萬化，有傳統繪畫在膠片上的模式，有結合水墨畫、木偶和剪紙等，在當年中國動畫發展的起步階段，這些作品無疑是珍貴的里程碑。

近期動畫新作《熊出沒．逆轉時空》、《大雨》及《向著明亮那方》等亦可在影展欣賞，《熊出沒．逆轉時空》今年內地上映，總票房逾20億人民幣，此片融合科幻、動作、喜劇等元素，配合三維電腦動畫技術，講述主角「光頭強」與一對熊兄弟的時空冒險。多部近期作品讓觀眾了解內地動畫業的高速發展和成長，在全球電影行業中成為一股不容忽視的力量。