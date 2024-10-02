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娛樂

帶田蕊妮遊道具勝地 文念中爆王家衛片場愛沉思

【明報專訊】田蕊妮監製兼主持的新節目《香港口述歷史》現於網上收費平台「喱騷」播放。她邀得黃秋生、張堅庭、葛民輝、文念中和著名漫畫家牛佬等分享成長歷程，結伴尋找他們在香港的舊日足印，見證變遷。著名美術指導文念中帶田蕊妮重遊道具勝地，又爆導演王家衛愛在片場沉思，難忘為徐克完成不可能任務。

記者：鍾一虹

金像獎美術指導文念中是土生土長的香港仔，在田蕊妮的節目透露1991年理大設計系畢業前，走入戲院欣賞王家衛執導的《阿飛正傳》印象很深，認為講故事的手法及畫面處理上都很破格，是港產片史上佔重要地位的影片之一，「睇完《阿飛正傳》腦裏留下很多問號和思考空間，加上很欣賞許鞍華和嚴浩等導演，促使想入行發展」。

任張叔平助理 獲益良多

文念中畢業後獲推薦跟美指大師區丁平和張叔平（阿叔）的助理，還有機會跟王家衛合作《墮落天使》、《春光乍洩》與《花樣年華》，他承認與王家衛導演沒多交流，「我當時做阿叔助理，王家衛只跟阿叔講嘢，或者透過副導演、場記叫人做嘢，他不會跟人傾談，很多時都在沉思。就算很多人稱王家衛、杜可風和張叔平為鐵三角，他們在片場都不傾偈，最多只是同杜可風傾攝錄機擺位，他們的默契就是不用講」。

談到跟阿叔工作，文念中稱獲益良多，學識怎樣解決問題，「找不到需要的東西時，就找替代方案，不可以話冇，當時網絡未流行，我們要用對腳行勻港九找道具。當時的工作有太多事要處理，每日完成到阿叔的柯打，已經還得神落，沒空閒想其他事，有時阿叔會帶我出去睇衫、搵布料，除了行名店，又會去尖沙嘴行加連威老道和潮流小商場，讓我們知道他想要什麼」。

首度當美指 人工翻4倍

56歲文念中今年憑電影《金手指》奪第17屆亞洲電影大獎最佳造型設計及第42屆香港電影金像獎最佳服裝造型設計，2020年首次執導紀錄片《好好拍電影》摘下香港電影導演會年度大獎新晉導演，他謙稱自己不是叻人，難忘初入行反應慢，經常遭人翻白眼對待，主要靠勤力搭夠。

提到徐克執導《金玉滿堂》時，給他機會初次升做美指，人工由1萬多變4萬元，文念中受寵若驚，承認做得很辛苦，要將不可能事變可能，「好似煮食比賽場口，徐克想拍到洋葱和牛肉飛來飛去，好似比武一樣，那個年代未有特技，我想到用魚絲綁在鑊鏟上，只要隻手轉動鑊鏟，穿連在魚絲上的洋葱和牛肉就會飛起，當然要拍攝配合，以快打慢，拍出來就會似」。

在不同導演學各種處事方法

回顧在影壇打滾30年，文念中稱先後跟名導演王家衛、徐克、張艾嘉、許鞍華、莊文強、麥兆輝和彭浩翔合作，在各人身上吸收不同處事方法，有助他建立自己事業。被問幾時再執導開戲？他說：「最近正執導拍攝關於藝術家的紀錄片，商業或藝術電影暫未有計劃，反而希望運用自己的經驗跟新導演合作，去體驗另一新階段。」

相關字詞﹕徐克 王家衞 文念中 田蕊妮

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