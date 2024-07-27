鄭裕玲稱MIRROR變官腔 姜濤：我哋經歷太多

Anson Lo怪癖聞愛犬腳

盧瀚霆（Anson Lo）爆李駿傑（Jeremy）與寵物貓NaNa的秘密，「佢會逼隻貓同佢一齊瞓覺，如果隻貓走開，佢會捉番隻貓上牀，總之要佢一齊瞓，逼人哋瞓覺」。眾人結論稱Jeremy佔有慾好強，Do姐問：「點解你唔畀佢自然瞓覺呢？」Jeremy說：「佢唔肯主動同我瞓覺，因為我成日喺網上見到啲貓貓主動同主人瞓覺。」

Jeremy反爆Anson Lo怪癖，「佢仲怪癖過我，佢一返屋企就聞隻狗嘅腳仔，係咁索！」Anson Lo興奮說：「係呀，係4隻腳仔都聞。我覺得好治癒。」Do姐問他每日聞多久？Anson Lo說：「我一路睇YouTube一路聞，抱住佢嚟聞，佢好鍾意，好黐我，我每次抱住佢，佢就唔郁㗎啦。」

姜濤一日刷幾次牙

邱士縉（Stanley）則大爆姜濤好喜歡刷牙，拍劇時一日刷幾次，又自備牙膏牙刷出街，同時又喜歡換底褲，姜濤說：「其實無論有冇需要，我都會帶定（牙膏牙刷），好細個開始嘅習慣，可能阿媽教，佢成日話『你一定要刷牙』，同埋喺我屋企屙尿，一定要冲兩次水，總之就好多好多規矩。」

柳應廷（Jer）與呂爵安（Edan）今年考獲車牌，Edan被Jer爆他想買車，正向公關搲折頭，Edan即否認稱只看未買。Edan說Jer經常機不離手，連拍MV埋位前都打機，勝負慾極強。

另外，Edan日前出席品牌活動，同場巧遇昔日大學室友兼香港劍擊運動員蔡俊彥。二人見面握手咬耳仔又合照，Edan之後在社交平台貼出室友「黑圖」，蔡俊彥不僅沒有嬲，留言tag了Edan新歌《漸漸我們》幫好友宣傳。

娛樂組