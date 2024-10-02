再攻影壇 借鏡林保怡 歐陽震華無視帝包袱 甘做三線角色

記者：柯美

攝影：劉永銳

64歲歐陽震華1990年代已闖電影圈，曾在《奪命接觸》擔正，可惜口碑和票房皆未如理想，相隔30年，早前簽約英皇娛樂公司再戰影壇。他否認在無綫多年，角色已到極限，沒發揮空間，才離開舒適圈往外闖，但承認在無綫大部分演出角色都是同類型，近10年不停有人提議他嘗試演反派，「我不是沒信心演，是沒有人敢踏出第一步，每個監製都是打份工，無理由冒險找我演反派，頭幾集觀眾不受落，影響收視，後面的收視由誰負責？」

老牌新人 不求當電影男主角

歐陽震華笑言真是「好人難做」，好人角色通常沒什麼東西發生，只劇情方面出現變化，反派就有很多可能，希望未來可以嘗試不同角色。在無綫做慣男一，他不苛求一拍戲就做男主角，「千祈唔好，當自己新人，係老牌新人，一出來就擔正，反而加大我壓力，失敗就冇第二次，按部就班，做些有表現的二線角色，大家覺得我合格，才慢慢來」。

電視一哥，拍戲做二三線角色，會否不是味兒？歐陽震華說：「在電影來講，二三線不同電視劇二三線，電影二三線有很多出色的金牌演員，包括許紹雄、廖啟智等，他們演的角色都非常突出。」

外闖10個月 掙無綫7年人工

登六才再闖影圈，歐陽震華不覺太遲，認為現在是個時機，之前在無綫拍劇，若兼顧電影，可能兩頭不到岸。他承認59歲林保怡憑《白日之下》殘疾院舍院長章劍華一角，角逐金像獎最佳男主角，為他打下強心針，「保怡較我早離開無綫，他的發展當然比我快得多，我現在不嘗試，還待幾時，當然希望有保怡那麼好成績。係咪朝獎項進發？順其自然」。

1982年無綫藝員訓練班出身的歐陽震華入行42年，其間離開過無綫10個月，有鑑自己和關禮傑、張兆輝1986年主演《黃金十年》，但之後又做回嫖客等行行企企角色，至1993年《壹號皇庭II》收視成績好，他與公司傾續約時提出轉部頭合約，保證自己主角地位，沒要求加入工，但公司沒與他再傾下去，唯有自動流失，「外闖短短10個月，不停有人找我拍劇和電影，掙的錢等於無綫最少7年人工，當年我在無綫月薪一萬元。回巢是我很念舊，不回無綫，《壹號皇庭》系列就拍不成，正如沒有陶大宇也不能成事一樣」。歐陽震華否認因《奪命接觸》成績未如理想，才重回無綫專心拍劇，表示當時拍戲是試水溫，加上吳岱融執導才接拍，都是一個經歷。

喜愛夜蒲 不背劇本打天才波

歐陽震華透露拍完《壹號皇庭》系列後拍《陀槍師姐》，在化妝間遇上曾合作的「波姐」馮素波，他向波姐呻了幾句話「好辛苦，好眼瞓，好想瞓覺」，波姐一語點醒：「傻仔，不要講這些說話，你做了那麼多年想要什麼，都是想有今日狀况，你捱啦。」之後日接夜、夜接日拍劇，不眠不休，他怎樣辛苦都不敢抱怨半句，加上真的很喜歡演戲。

歐陽震華主演的《壹號皇庭》、《法證先鋒》、《醉打金枝》、《美味天王》、《洗冤錄》、《誇世代》和《一屋老友記》等，套套經典，但他不覺得自己有什麼高峰，笑言劇集受歡迎，之後為他掙很多錢才是高峰，「高峰只是過客，沒實質東西，高峰不一定要攞獎，盡力做，沒失禮自己和家人就算。（得一個視帝太少？）睇緣分。（對獎項不強求？）有就是鼓勵，無就心照自己做過什麼，其他人真的很努力。我好惰性，不背劇本，打天才波兼捱得而已，跟黎耀祥相比，對方攞三屆視帝是實至名歸，他收工就回家睇劇本，我收工就約三五知己去消遣」。

歐陽震華稱演藝生涯中當然遇過瓶頸位，最瓶頸是「唔拖唔水」，演過幾齣電視劇，出到街有人認識，但仍然要「數散紙」搭車，少少名又無利，自尊心就作怪，作怪變自卑，自卑又變自大，「浮浮沉沉，唔知點算好，能捱多久？很感謝《壹號皇庭》讓我一條心打好基礎」。

讚好對手 難忘含水噴宣萱

眾多作品之中，歐陽震華沒有一部最滿意，表示每齣劇讓他重演都會更加好，豐富過以前，因人成熟了，看事物亦有分別。若說到問心無愧，集中精神甚少偷時間夜蒲消遣的是《賭場風雲》，「之前拍劇，夜晚11點收工，都會出去鬆一鬆，凌晨兩點才回家休息，當時後生精力旺盛，未放晒電，怎可以回家睡覺，但放晒電回家又來不及叉電」。

歐陽震華大讚《賭場風雲》無論劇本和對手都非常好，「我、Benz雄（許紹雄）和三哥（苗僑偉）這個三角組合，缺一不可，再加上宣萱，我合作過那麼多女演員，她對我最信任，我說什麼她都肯做。拍《美味天王》時，有場戲宣萱引我笑，我問佢：『我將口中啖水噴去你塊面，得唔得？』純粹為鏡頭效果，不是糟質她，鬼妹仔的宣萱一口答應，我再問：『加埋鄧一君一齊噴得唔得？』她又不介意。重複發生在《賭場風雲》，我和Benz雄一起噴她，她又答應，當時三哥也在場，笑到收唔到聲。宣萱很爽朗，抹乾淨，補補妝就埋位拍另一個鏡頭」。

太太修養好 自嘲食軟飯

談到婚姻，歐陽震華承認娶到個那麼信任和支持自己的太太傅潔嫻，是人生中最大成就。兩人1996年結婚，至今28年，依然保鮮，他表示夫妻相處之道在於二人眼中只有對方，沒有小孩，不會分薄彼此的關心，只對對方負責就簡單得多。他大讚太太EQ高，從不踢爆他做錯什麼，亦不會質疑他，「估唔到佢咁厲害，我夜晚約了朋友飲酒，她不會嘮叨，淡淡然說：『唔好飲咁多酒呀，飲酒就叫車，唔好揸車，唔好咁夜返。』多年前損友凌晨一點找我外出，我話3點幾回家，她話畀夠我5點，結果我都係天光先回家」。

歐陽震華透露和太太結婚多年，未試過鬧交，太太一句都無鬧過他，連大聲一點跟他說話也沒有，修養好過自己，這樣他才慚愧，「太太令我最大改變是勤力了，他叫我不要偷懶，要證明給大家睇，不是外界所說的『軟飯男』，講足20年，近幾年才沒再講」。他承認最初的確介意被指「軟飯男」，認為食軟飯做幾年就收山，幹嗎做那麼久，笑說：「邊個喜歡吃硬飯，別人愛怎樣說便怎樣說，有錢又話你炫耀，沒錢又話你死窮鬼。年輕時介意別人的說話，到了現在這年紀，邊計較得那麼多。」他稱「好兄弟」佘詩曼（阿佘）曾在內地真人騷煮飯給他吃時，拿「軟飯男」取笑他，笑問：「大爺，你喜歡硬，還是軟的？」他回答：「當然喜歡軟的，哪有人喜歡硬的。」阿佘捧腹大笑，此番對話更登上熱搜。

死過翻生 不再爛做

2013年急性肺炎入深切治療部死過翻生，歐陽震華承認人生觀有所改變，「發夢都估唔到，殺個措手不及，食物倒流入肺，當時我睡着被送入ICU ，真係走得㗎，慶幸發覺得早。改變是不再死做爛做，夠就算，有飯食、應付到基本支出，有些少救急錢便足夠，所以復工拍劇時，我同公司講唔再捱得啦，要求每日休息8小時，但發覺原來8小時唔夠，車程、洗澡和睇劇本等，實質睡得三四小時，最後傾到10小時，公司對我好好，答應了」。

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