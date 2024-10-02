明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

再攻影壇 借鏡林保怡 歐陽震華無視帝包袱 甘做三線角色

64歲歐陽震華再闖影圈 唔苛求做男一 恨演反派 自封「老牌新人」

【明報專訊】被封無綫福將的視帝歐陽震華自一次患病死過翻生後，改變人生觀，學識平衡生活，不再理會被諷「軟飯男」閒言。他非常肯定一生中最大成就是娶到好太太，因為對方成為鼓勵他向前的推動力。已「登六」的歐陽震華最近決意跳出舒適圈，擴大版圖多元化發展演藝事業，尋求新突破，透露再攻影壇，沒有視帝包袱，甘願做二三線角色，又讚59歲林保怡憑電影《白日之下》提名金像影帝，是轉型成功典範，更以對方經歷為借鏡。

記者：柯美

攝影：劉永銳

64歲歐陽震華1990年代已闖電影圈，曾在《奪命接觸》擔正，可惜口碑和票房皆未如理想，相隔30年，早前簽約英皇娛樂公司再戰影壇。他否認在無綫多年，角色已到極限，沒發揮空間，才離開舒適圈往外闖，但承認在無綫大部分演出角色都是同類型，近10年不停有人提議他嘗試演反派，「我不是沒信心演，是沒有人敢踏出第一步，每個監製都是打份工，無理由冒險找我演反派，頭幾集觀眾不受落，影響收視，後面的收視由誰負責？」

老牌新人 不求當電影男主角

歐陽震華笑言真是「好人難做」，好人角色通常沒什麼東西發生，只劇情方面出現變化，反派就有很多可能，希望未來可以嘗試不同角色。在無綫做慣男一，他不苛求一拍戲就做男主角，「千祈唔好，當自己新人，係老牌新人，一出來就擔正，反而加大我壓力，失敗就冇第二次，按部就班，做些有表現的二線角色，大家覺得我合格，才慢慢來」。

電視一哥，拍戲做二三線角色，會否不是味兒？歐陽震華說：「在電影來講，二三線不同電視劇二三線，電影二三線有很多出色的金牌演員，包括許紹雄、廖啟智等，他們演的角色都非常突出。」

外闖10個月 掙無綫7年人工

登六才再闖影圈，歐陽震華不覺太遲，認為現在是個時機，之前在無綫拍劇，若兼顧電影，可能兩頭不到岸。他承認59歲林保怡憑《白日之下》殘疾院舍院長章劍華一角，角逐金像獎最佳男主角，為他打下強心針，「保怡較我早離開無綫，他的發展當然比我快得多，我現在不嘗試，還待幾時，當然希望有保怡那麼好成績。係咪朝獎項進發？順其自然」。

1982年無綫藝員訓練班出身的歐陽震華入行42年，其間離開過無綫10個月，有鑑自己和關禮傑、張兆輝1986年主演《黃金十年》，但之後又做回嫖客等行行企企角色，至1993年《壹號皇庭II》收視成績好，他與公司傾續約時提出轉部頭合約，保證自己主角地位，沒要求加入工，但公司沒與他再傾下去，唯有自動流失，「外闖短短10個月，不停有人找我拍劇和電影，掙的錢等於無綫最少7年人工，當年我在無綫月薪一萬元。回巢是我很念舊，不回無綫，《壹號皇庭》系列就拍不成，正如沒有陶大宇也不能成事一樣」。歐陽震華否認因《奪命接觸》成績未如理想，才重回無綫專心拍劇，表示當時拍戲是試水溫，加上吳岱融執導才接拍，都是一個經歷。

喜愛夜蒲 不背劇本打天才波

歐陽震華透露拍完《壹號皇庭》系列後拍《陀槍師姐》，在化妝間遇上曾合作的「波姐」馮素波，他向波姐呻了幾句話「好辛苦，好眼瞓，好想瞓覺」，波姐一語點醒：「傻仔，不要講這些說話，你做了那麼多年想要什麼，都是想有今日狀况，你捱啦。」之後日接夜、夜接日拍劇，不眠不休，他怎樣辛苦都不敢抱怨半句，加上真的很喜歡演戲。

歐陽震華主演的《壹號皇庭》、《法證先鋒》、《醉打金枝》、《美味天王》、《洗冤錄》、《誇世代》和《一屋老友記》等，套套經典，但他不覺得自己有什麼高峰，笑言劇集受歡迎，之後為他掙很多錢才是高峰，「高峰只是過客，沒實質東西，高峰不一定要攞獎，盡力做，沒失禮自己和家人就算。（得一個視帝太少？）睇緣分。（對獎項不強求？）有就是鼓勵，無就心照自己做過什麼，其他人真的很努力。我好惰性，不背劇本，打天才波兼捱得而已，跟黎耀祥相比，對方攞三屆視帝是實至名歸，他收工就回家睇劇本，我收工就約三五知己去消遣」。

歐陽震華稱演藝生涯中當然遇過瓶頸位，最瓶頸是「唔拖唔水」，演過幾齣電視劇，出到街有人認識，但仍然要「數散紙」搭車，少少名又無利，自尊心就作怪，作怪變自卑，自卑又變自大，「浮浮沉沉，唔知點算好，能捱多久？很感謝《壹號皇庭》讓我一條心打好基礎」。

讚好對手 難忘含水噴宣萱

眾多作品之中，歐陽震華沒有一部最滿意，表示每齣劇讓他重演都會更加好，豐富過以前，因人成熟了，看事物亦有分別。若說到問心無愧，集中精神甚少偷時間夜蒲消遣的是《賭場風雲》，「之前拍劇，夜晚11點收工，都會出去鬆一鬆，凌晨兩點才回家休息，當時後生精力旺盛，未放晒電，怎可以回家睡覺，但放晒電回家又來不及叉電」。

歐陽震華大讚《賭場風雲》無論劇本和對手都非常好，「我、Benz雄（許紹雄）和三哥（苗僑偉）這個三角組合，缺一不可，再加上宣萱，我合作過那麼多女演員，她對我最信任，我說什麼她都肯做。拍《美味天王》時，有場戲宣萱引我笑，我問佢：『我將口中啖水噴去你塊面，得唔得？』純粹為鏡頭效果，不是糟質她，鬼妹仔的宣萱一口答應，我再問：『加埋鄧一君一齊噴得唔得？』她又不介意。重複發生在《賭場風雲》，我和Benz雄一起噴她，她又答應，當時三哥也在場，笑到收唔到聲。宣萱很爽朗，抹乾淨，補補妝就埋位拍另一個鏡頭」。

太太修養好 自嘲食軟飯

談到婚姻，歐陽震華承認娶到個那麼信任和支持自己的太太傅潔嫻，是人生中最大成就。兩人1996年結婚，至今28年，依然保鮮，他表示夫妻相處之道在於二人眼中只有對方，沒有小孩，不會分薄彼此的關心，只對對方負責就簡單得多。他大讚太太EQ高，從不踢爆他做錯什麼，亦不會質疑他，「估唔到佢咁厲害，我夜晚約了朋友飲酒，她不會嘮叨，淡淡然說：『唔好飲咁多酒呀，飲酒就叫車，唔好揸車，唔好咁夜返。』多年前損友凌晨一點找我外出，我話3點幾回家，她話畀夠我5點，結果我都係天光先回家」。

歐陽震華透露和太太結婚多年，未試過鬧交，太太一句都無鬧過他，連大聲一點跟他說話也沒有，修養好過自己，這樣他才慚愧，「太太令我最大改變是勤力了，他叫我不要偷懶，要證明給大家睇，不是外界所說的『軟飯男』，講足20年，近幾年才沒再講」。他承認最初的確介意被指「軟飯男」，認為食軟飯做幾年就收山，幹嗎做那麼久，笑說：「邊個喜歡吃硬飯，別人愛怎樣說便怎樣說，有錢又話你炫耀，沒錢又話你死窮鬼。年輕時介意別人的說話，到了現在這年紀，邊計較得那麼多。」他稱「好兄弟」佘詩曼（阿佘）曾在內地真人騷煮飯給他吃時，拿「軟飯男」取笑他，笑問：「大爺，你喜歡硬，還是軟的？」他回答：「當然喜歡軟的，哪有人喜歡硬的。」阿佘捧腹大笑，此番對話更登上熱搜。

死過翻生 不再爛做

2013年急性肺炎入深切治療部死過翻生，歐陽震華承認人生觀有所改變，「發夢都估唔到，殺個措手不及，食物倒流入肺，當時我睡着被送入ICU ，真係走得㗎，慶幸發覺得早。改變是不再死做爛做，夠就算，有飯食、應付到基本支出，有些少救急錢便足夠，所以復工拍劇時，我同公司講唔再捱得啦，要求每日休息8小時，但發覺原來8小時唔夠，車程、洗澡和睇劇本等，實質睡得三四小時，最後傾到10小時，公司對我好好，答應了」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕歐陽震華

上 / 下一篇新聞