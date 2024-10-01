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娛樂

【娛樂場】《無法承擔的我們 Still Y》 為打工仔出租膊頭

【明報專訊】舞台劇《無法承擔的我們 Still Y》是薛晉寧（阿檸）創作《無法》系列第三部曲，阿檸身兼導演、編劇及演員，共開12場。

《無法》系列第三部曲

阿檸接受《明報》訪問時說：「《無法成長的我們》（2019年）是20至25歲的故事，這階段成就與年紀不相稱，無法達到該有的成就。之後有《無法誠實的我們》（2022年），是講我們無法向身邊人誠實，有時候更不了解自己想要什麼。」今年的《無法承擔的我們 Still Y》，是隨着歲月成長要揹起責任，是阿檸到了35歲想講的故事，「我覺得要負起家庭責任，甚至要揹起身邊人的情緒，感覺種種不同的責任降臨身上。以前覺得是父母承擔包袱，現在到我揹起包袱」。

吵架戲貼近香港生活

阿檸講述《無法承擔的我們 Still Y》的故事，「主要人物是3個人，Mami、謝博及堅哥，他們各自有生活問題，但無視問題的存在，機緣巧合下，3人遇上並合作搞了一檔『膊頭哥』出租生意，就是租出自己的膊頭給有需要的人，初時是純身體上需要，放工搭車時有位坐、有個膊頭挨住返屋企。漸漸發覺有些人因應不同的心理狀態而需要膊頭，事實上3人本身也需要一個膊頭。這個故事就是這檔生意的興衰，由開始到結束。」

阿檸續道：「今次我的演出部分相對減輕，重點是執導，我要站遠一點看角色之間的互動，其中有幾場吵架戲我覺得好有趣，因為是貼近香港生活，不時有人在街上吵架，然後被人拍片擺上網公審；公審的過程與如何面對公審及公關災難等，也會在劇本出現。我看這些吵架戲，更覺得我們日常生活引發的爭執是愈來愈無稽。現在會小事化大，大事化炸彈，好似搭飛機應否挨低座椅都可以分成兩派，為此鬧交鬧到一發不可收拾。我想在劇場呈現這情况，讓大家以客觀角度去睇這是一場怎樣的吵鬧，一齊笑，然後想想平日有否做過這些行為，有的話以後盡量避免，沒有的話就保持。故事中有很多生活小片段，包括一些以為自己好努力的人，好努力但錯方向的人，或好努力但忽略了自己的人，自己承擔不起而情緒失控的人。」

3主角機緣巧合變生意伙伴

故事講述辛勞了一整天的Mami（鄭曉桐飾）在回家途中被「瞌眼瞓」的陌生人謝博（薛晉寧飾）意外靠到肩膀，隨即引起誤會及罵戰。坐在他們對面的麻甩佬堅哥（周國賢飾）是經歷生意失敗的已婚男子，幫忙平息紛爭後，謝博戰戰兢兢地掏出小費給他，予以安慰。此舉令Mami忽發奇想，想出一門「出租膊頭」的生意……公司的口號「我哋專門為辛勞咗一日嘅打工仔，提供溫暖舒適嘅膊頭，畀你挨住放工返屋企，專業留位團隊仲確保你歸家途中有位坐」。

《無法承擔的我們 Still Y》

演出地點：沙田大會堂

演出日期：10月18日至27日

相關字詞﹕無法承擔的我們 Still Y 周國賢 薛晉寧

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