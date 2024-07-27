《美麗40路》39歲陳雅慧大熱奪冠 「翻版林明禎」馬麗如獲亞 揀Edan做老公全場爆笑

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決賽夜共有11名參賽者，淘汰戰後選出5強，網民勁推任職護士的彭姑娘（彭方廷）則無緣入三甲。問答環節特邀強尼擔任，MIRROR成員呂爵安（Edan）與ERROR也被擺上枱。馬麗如有「翻版林明禎」之稱，強尼先要求她示範林明禎在《飯戲攻心》的招牌動作，馬麗如神還原獲讚。好戲在後頭，近日Edan跟林明禎的緋聞熱哄哄，問答中馬麗如要在林雪、八両金及Edan中揀選老公，她揀了Edan引全場爆笑，強尼打完場稱，相信她是因Edan的音樂才華而選對方。

季軍周雅韻選193露下身

馬麗如還獲老公上台力撐，她在台灣跟老公高先生做飲食生意，老公專程來港打氣，他帶了電單車頭盔到場給老婆，原來頭盔代表兩人相愛歷程。高先生解釋初交往時，時常騎電單車遊夜市，當時他送了一個頭盔給馬麗如。今次再次送上新頭盔，並承諾會永遠「罩」着她，兩人公開放閃。季軍周雅韻在問答環節要從ERROR四子中挑選最適合露上半身、下半身、全裸及不需要裸露的人選，她睇中193裸下身，讚對方擁有修長美腿。決賽亦有感動場面，趙芮嵐透過熒幕見3子時即一秒爆喊，她稱會努力追夢完成比賽，做兒子的好榜樣。

陳雅慧曾參演多部TVB劇

冠軍陳雅慧是特約演員又是瑜伽導師，不少TVB劇也見她的蹤影，包括《愛．回家之開心速遞》、《再見枕邊人》、《廉政行動2022》及《疊影追擊》等。她在最後30秒拉票中剖白參選心路歷程贏得評判好感，她說：「原本以為會講我好勁，可以跳舞，有長腿，其實到呢個時候我可以話畀你聽，我好自豪的蜜桃臀係有好多橙皮紋，我雙腿生滿蕁麻疹，需要化妝師幫忙遮住啲疤，但在舞台就算我咁唔完美，都可以去做我想做嘅嘢，雖然我覺得遲咗20年（選美），但原來我呢團火無熄過；我以為夕陽時候，原來太陽啱啱升起。」

陳雅慧昨日在社交平分享得獎感受，說自己贏了一個美麗的經驗，「我贏了一段段很美好的友誼，我們都各有獨特的優秀美麗，互相欣賞」、「我贏了和家姐的關係和屋企人的心，由細我最討厭的人就係家姐，今次佢出200%力支持，我真係感受到佢好惜我呢個妹妹」。獲不少網民留言恭賀。

亞軍馬麗如過去半年要在台灣、香港兩邊走，昨日她在社交平台感謝老公與奶奶支持，「謝謝高先生和婆婆一直以來都支持我做自己喜歡的事……最後感謝自己當時鼓起勇氣參加！我期待未來的每一個可能，並且相信最好的時刻已經在前方」。