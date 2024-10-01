赴美戒酒前最後一場演唱會 鄭中基感謝高雄歌迷支持

前晚Ronald在高雄舉行《Fragments of Wonder世界巡迴演唱會》尾場，邀盧廣仲擔任表演嘉賓，Ronald女兒Emma上台跟爸爸合唱《My Only One》。

盧廣仲任嘉賓合唱《左右為難》

Ronald介紹盧廣仲出場時說：「來到台灣站最後一場，想找一個長得帥、會唱又會演戲的人合作，居然找到了！盧廣仲！」兩人合唱《左右為難》，Ronald又爆兩人初認識的搞笑場面。演唱會近尾聲，他沒提暫別樂壇，但也變得感性，感謝高雄歌迷支持，「我永遠忘不了此刻美好的回憶，這個巡唱已經跑了400多天，對很多歌手來說是小case，但對我來講已經是破紀錄了！因為除了做音樂，還要拍戲、拍YouTube、管理公司及公司的新人。其實人生一定會有高峰期及低潮，事情或許不是我們能控制的，我們能做的就是調整自己積極面對，我已經盡力了，因大家的支持，我今天也做到了！希望將來在大家的開心小碎片裏面有今晚的片段，我一定不會忘記你們的熱情」。

盧廣仲演出後在社交平台分享舞台照片，「三生有幸可以跟鄭中基大哥合唱《左右為難》，感謝Ronald哥的邀請，祝平安順心！」Ronald隨後回覆道︰「非常榮幸可以跟你唱《左右為難》，這歌跟學友只唱過兩次live，謝謝你幫我唱第3次。」盧廣仲提議下次合唱《製造浪漫》。

娛樂組