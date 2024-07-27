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娛樂

張敬軒親解「NTPKJ」意思 內疚沒好好陪伴愛貓

【明報專訊】張敬軒（軒仔）與女團VIVA前晚為中環海濱活動空間舉行的音樂會擔任表演嘉賓。因愛貓Lesile病逝承受錐心之痛的軒仔似消瘦了，不過在台上獻唱3首歌繼續發揮水準，台下歌迷大嗌「安歌」，最後他清唱《櫻花樹下》滿足大家要求。

10年內不再養貓

軒仔表演前受訪，對於痛失愛貓Lesile仍要繼續應付演出，他說：「入行多年，已習慣身上有個掣，按掣就會進入表演狀態，但回家後的狀態是受影響的。（日前開直播抒發心情？）Lesile走了真的很難過，當時情緒有點頂不住，想有人陪伴傾訴，開直播真的能分散注意力，療癒了我。」他表示身邊朋友有傳短訊問候，但為了10月澳門演唱會，減少約朋友見面，他說：「我都40幾歲了，都要學面對生離死別，10年內都不打算再養貓，因為工作佔很多時間，之前很少時間陪Lesile，我很內疚，家裏的狗很多是童年開始養，但Lesile是2007年才來我家，當時我忙開餐廳，到牠身體變差，我就想多些陪牠，之前嘗試了自然療法，控制住腫瘤。」

廣東話拼音「你條拼勁仔」

提到澳門演唱會將舉行15場，軒仔稱已展開排練，會加插新元素，務求以靚人靚景滿足入場觀眾，並邀請台灣和內地歌手任嘉賓。提到他與舞蹈員對話中出現『NTPKJ』字句成為熱話，網民封為新潮語，他解釋道：「呢幾個字是廣東話拼音，是『你條拼勁仔』的意思，用來讚努力的年輕人。（網民另有解讀？）中文博大精深，我覺得上網交流真的可以學到很多東西！」他笑稱3名「拼勁仔」也有來音樂會後台探班，覺得跟年輕人相處是個好好學習機會，能訓練自己的耐性。日前軒仔到中大演講，當日收到學生寫自薦信和兩首創作歌Demo，回家後跟該學生通電傾談40分鐘，向對方提供一些音樂和入行發展的貼士，大讚對方有前途。

可有考慮開公司培育年輕人？軒仔笑說：「還是交給公司做，我已忙於照顧『拼勁仔』，不過12月也會開班教唱歌，到時請專業導師在工作坊授課，我負責企隔籬睇，因教唱歌講求專業，我都沒法定期開班。」跟同門師妹女團VIVA演出，軒仔大讚4成員很乖，借出自己的「發迹屋」供她們當女生宿舍拍攝節目，「我間屋好老嚟，曾帶我上紅館！我已了解她們的喜好，會幫手設計及佈置家居，到時我負責上門做鐘點清潔！」

VIVA大讚軒仔暖男

VIVA演出時一度遇上音響失靈，她們處變不驚，淡定重新表演。她們受訪時稱首度在戶外演出有點緊張，多謝大師兄軒仔給她們很多貼士，分享演出經驗以及講解不同音響器材功能，「軒仔經常突襲排練室，給我們意見，他是暖男，從來不會狠批，是我們最喜歡的師兄之一」。對於軒仔借出發迹屋，VIVA心存感恩，希望能夠沾他旺氣，「軒仔仲問我們要什麼家居用品，全部幫我們安排。（愛上他？）我們一早愛上他，他很sweet」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕張敬軒（軒仔）

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