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娛樂

吳慷仁宣布加盟內地「壹心娛樂」 頭炮《執迷》伙拍孫儷 台網民籲莫忘初衷

【明報專訊】台灣金馬影帝吳慷仁昨日公布簽約內地經理人公司「壹心娛樂」。早於一個星期前已漏風聲，出道以來從沒有經理人的吳慷仁決定「埋堆」簽約「壹心娛樂」，他曾回應：「我覺得未來不曉得，順其自然，可以的話，就順着感覺走，希望繼續演戲。」昨日他公布去向道：「接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路。」台灣網民叫他「莫忘初衷」，內地網民則議論紛紛，在微博登熱搜。今日是國慶日，有網民關注吳慷仁會否表態祝賀國慶。吳慷仁目前身在上海拍攝首部內地劇《執迷》，跟內地劇一姐孫儷合作。

娛樂組

吳慷仁昨日在社交平台公告加盟「壹心娛樂」的消息，他說：「入行以來16年間，前五六年有師母照顧，這十年自己埋頭苦幹，從默默無聞被選擇，從四處奔波去試戲，從被質疑不受期待，直到難得能爭取到表演機會，難得拿到一個不錯的角色，努力表演，再到被觀眾看到，逐漸被肯定。我一直在過去的表演當中努力嘗試不同，讓自己脫離舒適圈。演員是我的職業，挑戰不同的角色和劇本都是我渴望的，努力詮釋每一個團隊交付給我的角色；也許獲得過一些掌聲，但從不覺得那是我演員路上最後的答案，我始終相信演員是一條自我修行的道路，還有更多可能值得我去探索與嘗試，就如同我所仰望喜愛的前輩演員們，我不斷追尋着他們的影子，當中有了自己的理解與不同；我嘗試走自己的路。」

「接下來的日子我不再是一個人」

吳慷仁續道：「自己面對這一切的過程中，日復一日，年復一年，有時繞路有時犯錯，直到有了經驗的累積，有些能力在職場內外幫助其他工作的伙伴，讓我獲得了更多的存在感，而在劇組的生活中感受到不論是誰，每個人都是團隊中的小齒輪，緊密連結，不管大小，都有存在的價值。今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路……我想……我還是那一個……跌倒了不會喊疼的小孩，爬起來後，我會繼續努力在路上。」網民紛紛讚好或給打氣的emoji，留言皆是叫他加油，祝他在更大的舞台發揮，「加油，無需在意那些酸言酸語」、「讓你用心的表演被更多人看到」、「相信你做了最棒的選擇，繼續支持，期待好作品」。亦有不少人留言「莫忘初衷就好」。

至於「壹心娛樂」在微博轉發吳慷仁的文章並歡迎他加盟，寫道：「吳限可能，壹起前行。」壹心娛樂有吳慷仁強勢加盟，同公司藝人包括李現、馬思純、薛凱琪、趙又廷及陳昊森等；吳慷仁目前在上海拍攝內地劇《執迷》，跟孫儷合作，此劇是薛曉路編劇兼導演，日前有網民目睹兩人開工的情况，預計明年播映。

被指當年聲援「太陽花學運」

不少內地網民也歡迎吳慷仁到內地發展，但也有內地網民在壹心娛樂的微博留言：「你是真敢簽。」質疑吳慷仁的立場。有傳媒翻出吳慷仁當年支持台灣「太陽花學運」，並到場聲援的照片。也有網民在吳慷仁的微博留言：「在內地發展了，盼以後每逢特殊節日有一個微博轉發，要記住哦，尤其明天（今天）國慶更要有，一定一定一定呀！」

相關字詞﹕壹心娛樂 吳慷仁

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