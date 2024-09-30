【開箱】《母血性》跟足比利時原版 喪子復仇或疑心生暗鬼

兩女角鬥演技

《母血性》講述1960年代美國，艾麗絲（謝茜嘉翠絲頓飾）和絲蓮（安妮夏菲維飾）毗鄰而居，同樣已婚，並有年齡相若的兒子。兩人情同姊妹，雙方家庭亦一直相處融洽，直至絲蓮的兒子麥士在家中意外墮斃，艾麗絲發現絲蓮變得行為異常，更懷疑對方怪罪於她，打算密謀報復。

此片導演班奈德洪（Benoît Delhomme）攝影師出身，曾為《霍金：愛的方程式》、《情約一天》掌鏡，未知是否因來自法國，所以處男導演作《母血性》，也選取了同屬法語系的比利時電影《Duelles》為改編對象；但根據資料，荷李活宣布《母血性》重拍後，原定由原作的奧利華迪柏斯（Olivier Masset-Depasse）親自操刀，但他其後請辭，改由班奈德洪上陣。另外，《Duelles》以比利時作家Barbara Abel的小說《Derriere la haine》為藍本，後者中文意指「仇恨背後」，亦貼近電影內容。

《母血性》的主要角色只有6人，除了謝茜嘉翠絲頓和安妮夏菲維分別飾演艾麗絲與絲蓮之外，還有《世上最爛的人》挪威男星安德斯丹尼爾辛李（Anders Danielsen Lie）及《暴雨驕陽》佐斯查理斯（Josh Charles），分別扮演艾麗絲與絲蓮的丈夫西蒙和迪米安，還有兩家人的兒子菲奧和麥士。

此片故事簡單，不少美媒的影評甚至批評它單薄，但不管原著還是新版，都拍出懸疑氣氛。第一幕戲雖然命案遠未發生，但已看出懸疑片格局，講述兩名小男孩菲奧和麥士跟成人夾定，給絲蓮帶來驚喜生日派對。然而如此和睦的兩家六口，怎會想到電影結局只剩下兩人？此片人物設定最成功，艾麗絲目睹麥士有墮下危險，於是衝入絲蓮家中，原來後者正吸塵，根本聽不到任何聲響，艾麗絲抵露台時，麥士已墮下，絲蓮最後只能擁抱淌血的兒子。

結局跟足原作

絲蓮惱恨艾麗絲，後者亦心存愧疚。麥士喪禮上，當瞻仰遺容，菲奧看到心愛的玩具跟麥士陪葬，即時崩潰，西蒙怪責兒子不懂大體，艾麗絲倒心起疙瘩。編劇還安排艾麗絲年輕時父母雙亡，成為家中唯一幸存者，卻伴隨內疚，心理一直不太健康。隨着菲奧跟絲蓮愈來愈親近，西蒙母親來訪卻無端猝逝，菲奧吃下絲蓮製作的餅乾後過敏險喪命，真相的懸念愈來愈強，到底是艾麗絲疑心生暗鬼，還是絲蓮真的想報復？編劇此時安排另一轉折，先是菲奧飽受壓力下企圖輕生，絲蓮出手相救，因而與艾麗絲冰釋前嫌。此外，西蒙同意艾麗絲搬遷展開新生活的決定，後者把消息告訴絲蓮後，才揭盅一直以來到底是艾麗絲錯覺，還是絲蓮真的要復仇。為免打擾觀衆欲看此片的雅興，結局如何，在此按下不表；只能說為母則強之外，也最毒婦人心。歐洲電影從來不糾結於「反派得逞」，《Speak No Evil》如是，九成以上跟足原作的《母血性》也一樣。

上映日期：9月26日