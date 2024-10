【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉上月發行最新專輯《See You There》,迅即登上銷量榜首,同時宣布舉行日本巡迴演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE》,橫跨五大城市,包括大阪、橫濱、名古屋、宮城及福岡合共8場演出,早前木村拓哉在網上直播暗示,有機會舉行亞洲巡唱,令海外粉絲興奮不已。