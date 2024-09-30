聖塞巴斯蒂安影展閉幕 彭美拉安德遜新片奪特別評審獎

聖塞巴斯蒂安國際電影節前晚閉幕兼舉行頒獎禮，最高榮譽金貝殼獎落在紀錄片《Afternoons of Solitude》身上，後者由阿爾拔塞拉（Albert Serra）執導，聚焦鬥牛士Andres Roca Rey故事。《教父》導演哥普拉（Francis Ford Coppola）的孫女芝雅哥普拉（Gia Coppola）執導《The Last Showgirl》，捧走特別評審獎，該獎通常頒給導演，今次破天荒頒給該片全體演員，女主角彭美拉安德遜（Pamela Anderson）跟導演芝雅哥普拉一同上台分享榮譽，致辭時只簡單地連聲「多謝」。《The Last Showgirl》講述50多歲舞孃面臨夜店關閉，除了擔憂前途，還想修補跟女兒的關係。除了彭美拉，還有《美國怪談》比莉羅特（Billie Lourd）、《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）等參演；早前亮相多倫多影展後大獲好評，不少人看好彭美拉有可能躋身來年奧斯卡最佳女主角的候選名單。