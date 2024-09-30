《荒野機械人》美開畫稱冠 哥普拉自資9.3億拍《大都會》 首日票房1400萬

《荒野機械人》故事講述機械人「羅茲森7134」意外流落無人島上，因錯手毁掉鳥巢，半推半就下撫養小雁「阿亮」長大的感人故事，原裝英文版請來《無聲絕境外傳：首襲日》女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）聲演主角，港版則由容祖兒以廣東話配音。截稿前為止，爛番茄網站綜合129篇影評文章，此片獲得接近滿分的98%，難得觀眾好感度亦是相同分數，可見雅俗共賞。

擊敗《嘩鬼家族2》

《荒野機械人》上周五在美國開畫，首日收1132萬美元勝預期，更擊敗《嘩鬼家族Beetlejuice》，成為開畫冠軍；至於同日上映新片《大都會》僅收180萬美元，暫時排第5位，屈居在《荒》、《嘩》、印度動作片《Devara Part 1》及動畫《變形金剛初始篇》之下。美媒估計《大都會》首周末3日累收500萬美元（約3900萬港元）左右，如果屬實相當慘淡。

《大都會》觀衆影評俱欠口碑

《大都會》是哥普拉相隔13年再次執導的新片，請來《65：絕境逃生》阿當戴華（Adam Driver）、《狂野時速》妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、《絕命律師》艾普斯圖（Giancarlo Esposito）、《午夜牛郎》莊威（Jon Voight）及《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）等演出，台前幕後星光熠熠。今年5月率先在康城影展亮相，首映觀眾起立拍掌7分鐘，反應熱烈，影評人口碑卻麻麻，爛番茄網站綜合194篇影評文章，得分只有不及格的49%；市場調查網站CinemaScore歸納觀眾意見，同樣給予D+低分。

《大都會》故事講述紐約災後重建，擁有控制時間停頓異能的建築師Cesar（阿當戴華飾）認為，重建大都會應以嶄新物料建構未來烏托邦，貪污市長Frank（艾普斯圖飾）則認為應該循老路發展，導致雙方發生衝突。《大都會》票房失利，或許跟開畫前屢傳不利消息有關，包括哥普拉被指在片場性騷擾女臨時演員、新片預告引用虛假影評藉以對其舊作如《現代啟示錄》及《驚情四百年》等歌功頌德，加上早前出席紐約電影節期間，他把美國總統大選跟羅馬帝國墮落相提並論，得罪不少選民，估計對觀眾入場意欲都會造成負面影響。