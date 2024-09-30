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娛樂

【娛樂場】《武替道》 重塑經典打鬥場面

【明報專訊】孖仔導演梁冠堯、梁冠舜執導電影《武替道》，由相隔7年重回幕前的董瑋聯同劉俊謙、伍允龍、蔡思韵和林耀聲等主演，講述香港動作演員辛酸經歷。動作演員出身的梁冠堯與梁冠舜2006年入行，拍攝第一套電影《雙子神偷》，及後一度離開影壇，輾轉之下決心追夢回歸影圈。二人對香港動作片有着深厚情感，以多年親身體會的武打經歷，在新片重現1980年代香港動作電影黃金時期的戲味，特別是常見的打鬥場面，在尖東海旁天橋與尖東一帶商業中心扶手電梯等取景，緬懷昔日的經典動作片拍攝場景。

故事講述動作指導李森（董瑋飾）息影多年，因昔日拍檔導演欲完成人生最後一部作品而重出江湖。沉醉電影卻苦無機會的動作演員李世龍（劉俊謙飾），一直在理想與現實邊緣苦苦掙扎。兩代動作演員偶然相遇，一拍即合，決意憑這部「最後之作」令港產動作片再次發光發熱。

老江湖盼重振名聲 修補父女關係

李森渴望藉此重振名聲，讓婚禮在即的女兒Cherry（蔡思韵飾）能面上有光，修補疏離的父女關係。李森重回片場頓覺一切今非昔比，與曾結怨的男主角、現已為知名動作巨星的梁志威（伍允龍飾）狹路相逢。兩人對何謂香港動作片精神看法分歧，李世龍夾在李森和梁志威的新仇舊恨間左右為難，拍攝過程中的種種難關與李森的過往，令李世龍逐漸對恩師及動作片的前路產生懷疑……一件突發事故，將「師徒」推向失控邊緣。

董瑋氣場勁 角色不二之選

董瑋11歲做童星加入影壇，16歲轉做龍虎武師，參演李小龍主演的《龍爭虎鬥》及擔任武師之一。1980年代初參演多部電視劇，包括無綫《戲班小子》和《花艇小英雄》等，演出大獲好評。後來他決心專注武術指導工作，在超過50年的武指生涯中，兩奪台灣金馬獎最佳動作設計，以及七奪香港電影金像獎最佳動作設計。

董瑋從影多年不時客串，《武替道》是他相隔7年重回幕前之作，飾演性格固執的過氣武指「森哥」，一心帶領年輕一代重拾香港動作片光輝。導演梁冠堯表示選擇董瑋飾演「森哥」一角，因他具有深厚的背景和豐富的演藝經歷，完美符合角色需求：「李森這個角色，個人經歷過好多高低。我們第一個要求是他行出來，觀眾要相信他是曾經歷過這些的人，第二是他有氣場。」

伍允龍自身經驗演動作巨星

除董瑋外，劉俊謙飾演的的李世龍（龍仔）亦是電影的關鍵角色。導演梁冠舜稱要找一名能夠表現出動作武師身手的年輕演員不容易，最後選擇劉俊謙演這個角色，對方在《九龍城寨之圍城》憑「信一」一角，獲觀眾讚身手好，今次在《武替道》再次挑戰動作場面外，亦要演繹龍仔在行業飽受挫折的內心戲。

至於伍允龍飾演梁志威（阿威），片中身為動作巨星，與「森哥」存在極深矛盾。梁冠堯稱構思這角色時第一個想到伍允龍，除武打動作外，他可投放自己的生活歷程在角色入面。

《武替道》現已上映

相關字詞﹕伍允龍 劉俊謙 董瑋 娛樂場：《武替道》

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