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娛樂

古巨基急性中耳炎聽力降 宣布退出內地節目《我們的歌》

【明報專訊】古巨基昨日在微博透露因患急性中耳炎，退出內地綜藝節目《我們的歌》，表示上周四（26日）冲涼後不久，突然感到右耳刺痛兼聽覺模糊，因是半夜，翌日起牀後再打算，豈料醒來情况依然，立即到專科醫生求診。醫生檢查後，發現他右耳膜及周圍發炎紅腫有耳瘡，診斷為急性中耳炎，屬感染病毒所致，估計右耳當時聽力下降了一半，建議除用藥外，還要休息。

堅持飛上海綵排 病况變差

古巨基當日傍晚要飛上海準備為節目綵排和演出，雖然醫生稱這樣對耳朵有風險，但他與太太（Lorraine）還是堅持出發往上海，抵達後直奔錄影廠綵排，如常雙耳戴耳機，綵排約一小時。他回到飯店後，右耳感覺疼痛和耳鳴，聽力比之前情况變得更弱，又因聽力不平衡導致暈眩，太太有點擔心。他有感在病况下，除沒有把握正常表演外，還擔心長遠創傷留下後遺症的風險。

古巨基和經理人最終向《我們的歌》提出退出節目請求，以免影響節目的線上直播。他向東方衛視及《我們的歌》劇組致歉，為大家帶來各種不便，感謝大家的諒解。他又跟合作的年輕歌手黃霄雲和王赫野致歉，沒辦法與他們一同上舞台表演，待他痊癒，約定二人再合作；並向期待這次《我們的歌》的一班樂迷致歉，希望盡快康復，再為大家帶來他的音樂和舞台。

娛樂組

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