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娛樂

《警訊》元祖主持麥振江嫁女 李龍基唱歌助興 前新聞小花麥詩敏爆老竇恨抱孫

【明報專訊】無綫新聞前主播麥詩敏與圈外男友何澤彬共諧連理，前晚於酒店舉行婚宴，筵開約30席。麥詩敏父親麥振江是無綫第3期藝員訓練班出身，又是元祖級《警訊》主持。一對新人拍拖10年，麥詩敏聽老公講肉麻愛的宣言及唱歌感驚喜，忍不住落淚。外父麥振江訓示新郎要對女兒好，還暗示恨抱孫，他的一班圈中好友盧海鵬、李龍基和鄧英敏到賀，李龍基還高歌助興。

記者：林蘊兒

麥詩敏與何澤彬晚宴前，一起切餅並與兄弟姊妹團合照，一對新人應傳媒要求拗腰咀嘴，相當甜蜜。二人透露婚禮前太緊張，睡得不太好，前日早上有接新娘儀式，玩新郎遊戲全部順利過關，姊妹團有5位數字開門利市，新娘大感滿意。

麥詩敏透露聽到新郎愛的宣言感驚喜：「同老公一起10年，從沒聽過他講肉麻說話，仲唱《陪著你走》，佢唱歌麻麻，試過公開唱歌出事留陰影，所以婚宴不會唱。但我都好開心，忍不住眼濕濕流眼淚。父親有訓示，叫老公要對我好一點。」

夫妻造人順其自然

何澤彬大讚外父為人隨和，搞笑以「金玉滿堂」暗示恨抱孫，跟麥詩敏對造人大計採順其自然態度，又會尊重太太想專注工作為先。兩人婚後將到意大利度蜜月，何澤彬為𧨾太太開心，表示願意將收入交給太太。

麥詩敏之後換上婚紗輕挽父親手臂進場，一對新人在律師和現場賓客見證下宣誓。新郎先讀誓詞，激動得手震又口窒窒，流下開心眼淚。麥詩敏表現淡定，雙方交換戒指和簽字，正式成為合法夫妻，兩人再次肉緊親嘴，全場賓客不停歡呼。

盧海鵬、李龍基、煒烈、鄧英敏、黃澤鋒、吳幸美、吳雲甫、袁志偉及陳昭昭等到賀。李龍基穿粉紅裝束帶備賀禮到場，稱與麥振江相識多年，視麥詩敏為世侄女，準備現場唱兩首歌助興，祝福一對新人百年好合和早生貴子。問到未婚妻王青霞（Chris）仍未出獄，出席別人婚宴內心會否戚戚然？李龍基表示只要見到別人開心，自己也會開心，「所有事都已過去，前面一片光明。待Chris出獄後，我們結婚，不會鋪張大搞，只簡單請好友食飯就算。（要冲喜嗎？）已經是喜，不需要搞太多形式上的事，開心就可以」。

李龍基心痛未婚妻獄中暴瘦

李龍基透露每個月探監兩次，嘆未婚妻消瘦不少，獄中有工作，對方可專注，已接受和習慣，「心態上她調節得很好，我當Chris暫時在外國生活，2025年7月好快到，到時等她出來」。提到他原定在今年7月麥花臣場館舉行演唱會，因不可抗力因素延期，李龍基解釋因時間太倉卒才改期，現已準備較充足，決定明年2月在文化中心舉行。

相關字詞﹕李龍基 麥振江 何澤彬 麥詩敏

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