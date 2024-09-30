胡定欣生日願望新劇收視口碑好 關嘉敏新歌MV想邀譚輝智任男主角

胡定欣憑劇集《破毒強人》奪2024亞洲影藝創意大獎最佳女主角（香港），獲大會肯定很開心，「是一份很好生日禮物，入行多年，每次都好珍惜作品有提名機會，近年自己產量不多，更加貴精不貴多」。

譚輝智透露昨日太太生日，活動後會跟對方慶祝，預備好禮物送愛妻驚喜，表示10月乘搭郵輪拍節目，屆時或順道旅行，之後為演出黃劍文的演唱會準備。關嘉敏早前在綜藝節目《福祿壽訓練學院》扮譚輝智跳舞，扮相造型維肖維妙獲激讚。「孖生兄妹」再次同場，不過仍未有機會同台合唱，稍後出新歌的關嘉敏說：「好想提議邀請輝智為我首新歌MV當男主角，之後再出一首跳唱快歌，又考慮找他跟我一齊跳唱，應該好令人期待。11月無綫台慶，已有人想撮合我倆成為另類CP組合於當晚一齊表演。提議今次由他來扮我，最緊要瘦和靚。」

記者：林蘊兒