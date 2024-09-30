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娛樂

胡定欣生日願望新劇收視口碑好 關嘉敏新歌MV想邀譚輝智任男主角

【明報專訊】胡定欣、譚輝智和關嘉敏昨日到元朗為慶祝國慶75周年的音樂會任嘉賓，輪流上台獻唱，大批市民捧場。43歲胡定欣提起日前於橫琴拍新劇期間，獲劇組人員送生日蛋糕，開心好友單立文（豹哥）和胡蓓蔚為她驚喜慶生。聽聞豹哥又開口催她結婚，胡定欣笑稱對方經常亂說話，不過仍感激豹哥的祝福，正等待上天賜緣分。她的生日願望除身體健康，還希望稍後準備播出的無綫新劇《巾幗梟雄之懸崖》受觀眾歡迎，收視口碑都好。

胡定欣憑劇集《破毒強人》奪2024亞洲影藝創意大獎最佳女主角（香港），獲大會肯定很開心，「是一份很好生日禮物，入行多年，每次都好珍惜作品有提名機會，近年自己產量不多，更加貴精不貴多」。

譚輝智透露昨日太太生日，活動後會跟對方慶祝，預備好禮物送愛妻驚喜，表示10月乘搭郵輪拍節目，屆時或順道旅行，之後為演出黃劍文的演唱會準備。關嘉敏早前在綜藝節目《福祿壽訓練學院》扮譚輝智跳舞，扮相造型維肖維妙獲激讚。「孖生兄妹」再次同場，不過仍未有機會同台合唱，稍後出新歌的關嘉敏說：「好想提議邀請輝智為我首新歌MV當男主角，之後再出一首跳唱快歌，又考慮找他跟我一齊跳唱，應該好令人期待。11月無綫台慶，已有人想撮合我倆成為另類CP組合於當晚一齊表演。提議今次由他來扮我，最緊要瘦和靚。」

記者：林蘊兒

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