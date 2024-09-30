明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

密密四圍飛吸金 薛家燕海外置業方便休息

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）昨日到長沙灣出席代言廚具活動，跟現場觀眾玩遊戲，派禮物又影合照。家燕姐表示主持的綜藝節目《家常便飯爭霸戰》播出後反應好，正斟洽「添食」開續集外，節目還帶旺她工作不斷，未來個多月將去不同地方吸金，「下周先到珠海和佛山商演，之後飛溫哥華拍一齣加拿大電視劇，再轉飛馬來西亞灌錄新賀年歌和拍MV」。她透露最近在中山置業，趁到內地工作加插行程去收樓，「深港公路開通後很方便，我經常去內地工作，索性花幾十萬買層樓，讓自己有個地方休息。（海外都會置業？）我在內地和香港已有物業，有考慮在馬來西亞買樓，因常去那邊工作，希望遇到有靚景和有投資價值的筍盤」。

問到育有3子女一孫的她，物業會否贈送給下一代？家燕姐笑說：「我都年紀大嘞，將來都是留給他們，每人分一些啦。」她笑言3歲孫仔最開心收到玩具車禮物，之前帶他去新加坡和中山表演，因而愛上舞台，「孫仔經常問『嫲嫲幾時帶我去唱歌？』因他要上學，等聖誕假期再帶佢去，現在閒時安排孫仔到我的藝術中心學藝，他已識跳十字步」。家燕姐承認恨再抱孫，希望家中再添新成員，但不會向子女施壓，又大讚媳婦煮得一手好菜，孫仔早前學整月餅給她品嘗，最近有商家邀請媳婦與孫仔一齊推出烹飪書。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕薛家燕（家燕姐）

上 / 下一篇新聞