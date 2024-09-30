密密四圍飛吸金 薛家燕海外置業方便休息

問到育有3子女一孫的她，物業會否贈送給下一代？家燕姐笑說：「我都年紀大嘞，將來都是留給他們，每人分一些啦。」她笑言3歲孫仔最開心收到玩具車禮物，之前帶他去新加坡和中山表演，因而愛上舞台，「孫仔經常問『嫲嫲幾時帶我去唱歌？』因他要上學，等聖誕假期再帶佢去，現在閒時安排孫仔到我的藝術中心學藝，他已識跳十字步」。家燕姐承認恨再抱孫，希望家中再添新成員，但不會向子女施壓，又大讚媳婦煮得一手好菜，孫仔早前學整月餅給她品嘗，最近有商家邀請媳婦與孫仔一齊推出烹飪書。

記者：鍾一虹