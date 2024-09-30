避談前夫郭晉安 歐倩怡嘆藝人身分難搵工

好想探望外地讀書兒子

歐倩怡承認透過求職平台不停找工作，發覺自己比普通人困難得多，因年紀較大、欠缺相關工作經驗，以及藝人背景都有影響，可能有些人覺得她麻煩，加上經歷一段好長時間的空窗期沒有工作過。年多前她曾在中醫診所兼職15個月，今年7月辭職，慶幸最近有大學請她兼職負責做研究工作，日後不介意幕前幕後兼顧發展。歐倩怡透露16歲兒子在外地讀書，正學習獨立，很想飛往探望，笑言要先獲兒子批准，母子每日保持通訊聯繫。她慨嘆子女年紀漸大，有自己朋友圈子，不像以前喜歡黐媽咪。

朱智賢首次與歐倩怡合作，大家都很健談，很快熟落和產生默契。她為保持曝光率，經常拍搞笑片上載社交網，「由於男友（謝東閔）比較忙，不敢叫他一齊出鏡，佢多數負責拍。其實我私下儲了很多他的黑圖，如果公開一定有好高點擊率」。

記者：林蘊兒