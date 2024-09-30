李海生設靈 成龍花牌悼念 錢嘉樂讚為人好 後輩尊重

二話不說答應演惡啃角色

錢嘉樂與太太湯盈盈前來送別，錢嘉樂表示跟海生叔認識多年，由邵氏開始看着自己長大，「之前不清楚他的身體狀况，只知海生叔為人好好，以前二話不說，演惡啃惡人角色，都是他做，主角就由成龍大哥、唐佳、劉家良師傅、洪金寶師傅做，到後期拍電視，海生叔可以演善良角色，佢真係好好，好照顧後輩，好受後輩尊重，所以我點都要來鞠躬」。他回想可以在不同年代都跟海生叔共事，是緣分。太太湯盈盈近年與海生叔合演無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，對海生叔離世好感觸，一定要來送別。錢嘉樂稱太太與姚瑩瑩都好有心，不停摺元寶給海生叔。

記者：鍾偉茵

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