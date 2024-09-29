【娛樂場】內地劇《半熟男女》 探討Z世代愛情觀

欲望與情感交戰

《半熟男女》講述出身普通的何知南（田曦薇飾）與富二代男友高鵬（張哲華飾）相戀7年卻長期分隔兩地，她不甘寂寞，頻頻出軌，使戀情雪上加霜。直至她遇上才智雙全的年輕律師瞿一芃（辛雲來飾），原以為是命中注定，卻不知道一切都是對方的預謀。瞿一芃誤會何知南是富家女而背叛女友韓蘇（周雨彤飾），高鵬最後卻愛上韓蘇。情場如戰場，一班半熟男女上演一場欲望與情感的交戰。

大膽意識挑戰尺度

有別於一般傻白甜偶像劇，《半熟男女》不以一生一世的純愛為大原則，主力探討部分Z世代（1990年代末至2010年前期出生的人）的愛情觀，劇中何知南看似清純無害，卻用男友的錢偽裝成白富美；出身農村的瞿一芃為了在大城市中鞏固地位，專挑有錢女發展愛情。「全員惡人」的設定，掀起網上熱討，似乎也在宣告情感自主的大趨勢。田曦薇劇中一句「被他們爭奪的感覺，讓我覺得自己被在乎了」，剖白周旋多名男士的複雜心理，被指意識挑戰內地劇的尺度，有網民問：「能播嗎？」

田曦薇向來是甜妹代表，談到今次大膽挑戰三缺女孩（缺愛、缺自信及安全感）何知南一角，稱有一定難度，「我是原著粉絲，但是試鏡前還是很忐忑，因心態上可以從18歲成長到28歲，但是你很難從28歲回到18歲，我現在的性格可能不會像何知南，但是我裏面有過她，我可以理解她」。後來她向導演自薦，試鏡後一舉拿下角色，「導演說被我的情緒感染了，在座的編劇都哭了，我當時聽了也跟着哭」。

田曦薇甜美變火辣

田曦薇近兩年星途順利，2022年與白敬亭演出《卿卿日常》（川內相親）爆紅後，去年與曾舜晞合演《田耕紀》也有不錯口碑。她在《半熟男女》周旋兩男之間，對新歡辛雲來及張哲華都割捨不下，一場她離開張哲華身邊，回家立刻與辛雲來激吻脫衣的親熱戲分，突破以往甜美形象。劇中她原本打扮甜美清新，隨着角色變化也開始變得火辣，穿著性感泳衣展現身材。