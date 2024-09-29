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娛樂

《我談的那場戀愛》票房衝破千萬 MC跑足8場謝票

《我談的那場戀愛》破千萬票房 MC想再拍戲挑戰演技

【明報專訊】張天賦（MC）與吳君如主演電影《我談的那場戀愛》上映17日，截止昨日（9月28日）票房衝破1000萬元。MC昨日隨幕後團隊，包括導演何妙祺等參與謝票活動，先後到不同戲院謝票，跑足8場，謝票場均告爆滿。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MC為《我談的那場戀愛》造勢，昨日連跑8場謝票場，笑言「拋咗個身出嚟」，之前已入場睇過四五次。MC在其中一站應觀眾要求，清唱幾句電影主題曲《筆友》。

有觀眾問到戲中哪句對白最難忘？MC大聲演繹說：「有幾高呀！」導演聞言即表示，初寫劇本時不知MC有幾高，兩人一唱一和帶來輕鬆氣氛。

最難忘對白「有幾高呀」

對於票房衝破1000萬，榮升千萬男星的MC感到開心，他說：「我對電影行業不太熟悉，所以不清楚成績怎樣才叫好，對我來講，突破1000萬已覺得好勁，我沒有定目標，當然愈多愈好。會跟導演溝通點樣回饋觀眾，為電影宣傳自問沒所謂，但如果叫我除衫騷肌，就好似跟電影無關。」

想挑戰高難度角色

MC感激歌迷買飛入場支持，未來亦希望拍多些電影，有收到其他劇本，會慢慢細看。MC想挑戰高難度角色，「想挑戰演精神狀態異常的角色，不過如果是簡單、貼地寫實的角色，要平淡地演亦有難度」。

不介意出錢慶功

MC表示不介意出錢請台前幕後慶功，等團隊安排；又透露最近學揸電單車，最難是平衡，將於11月考車牌，稱揸電單車的人特別有氣質，自己最關注是除頭盔時要保持髮型。

提到其經理人May早前搭飛機途中，被指在機艙玩掟爆谷，弄致一片凌亂，網民批評她行為不當。MC說：「亂掉爆谷的確會弄污地方，這是一個例子，大家要引以為鑑。」

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相關字詞﹕我談的那場戀愛 張天賦（MC）

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