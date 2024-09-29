逆市擴展飲食生意進軍時裝界 龔嘉欣喊功了得獲封「淚之女王」

記者：鍾一虹

龔嘉欣表示投資的蛋糕店日前在港島區開設第5間分店，最近籌備跟好姊妹譚凱琪合資做時裝生意，稍後會一起開直播，在鏡頭前示範新款服飾，她說：「我都算大膽，在這個時勢再創業，某程度上都是受《企業強人》啟發，覺得要趁後生拼搏。最近亦有朋友提議夾份開珍珠奶茶店，我心思思考慮中，因為本身好喜歡飲珍珠奶茶，親自落店冲飲品應該會好開心。」

自爆鍾意別人吻額頭

龔嘉欣表示劇集播出以來，外界反應比想像中好，證明觀眾追劇投入，劇中陳豪摸她頭頂一幕，發現有網民以「摸頭殺」潮語形容，她笑說：「從來沒有男士摸我頭頂，所以拍攝時感覺幾冧，本身鍾意別人吻我額頭，覺得好sweet。」至於她的喊戲亦獲好評，封她為「淚之女王」。她表示拍喊戲從不滴眼藥水，「我不是大家想像中那麼喊得，只是靠投入劇情，現實中很少喊」。譚俊彥在旁取笑她頸硬，「她條頸硬過我條命，不過我可以做證，之前跟她拍《包青天再起風雲》，有場戲3點才拍，她1點已經開始喊，她說喊到眼腫演出才配合這場戲」。他又預告在《企》劇的角色將會有大逆轉。

譚俊彥餐廳生意平穩

提到譚俊彥有經營餐廳生意，他表示屬家庭式營運，業務暫時平穩，未有打算逆市擴展，希望先汲取多些經驗，他說：「做生意方面要請教龔嘉欣，她似穩賺不賠，我覺得自己做生意不算叻，本身對數字不敏感，所以錢銀都交給太太處理。」