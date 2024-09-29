拒男藝人加盟《港女野人》第3季 胡美貽：我哋當眾更衣驚嚇親人

挑戰冰川險出意外

節目由吳浩康（Deep）聲音導航，Nicole爆導演和編審是Deep粉絲，所以「自肥」，但她認同Deep很適合聲音導航，因聲線好有質感。提到不少觀眾覺得行程危險，替她們驚，尤其是挑戰冰川。Honey表示真的不是一般人能挑戰，所以不建議觀眾一個人去冰川，她們事前要接受訓練及做了很多準備工夫，拍攝時有專業人士陪同，「團隊精神很重要，幸攝影師眼明手快，否則Nicole已跌落山！」Nicole稱當時地面濕滑，她一隻腳直「剷」下去，真的嚇一嚇，幸好沒受傷，但導演和編審就驚到差點哭出來。

記者：柯美