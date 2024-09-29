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娛樂

精神奕奕拖愛女行時裝騷 吳忻熹接受細胞治療信可戰勝癌魔

吳忻熹公開患癌後首露面 精神奕奕中氣十足 有信心靠細胞治療打勝仗

【明報專訊】1998年港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）兩年前確疹乳癌，今年發現癌症復發到第三期，更擴散至淋巴腺。現正積極抗癌的吳忻熹昨晚偕9歲大女陳芊彤（Scarlet）和7歲細女陳施辰（Season）為慈善嘉年華擔任模特兒，示範時裝，其丈夫陳劍陵也低調到場支持。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

患癌後首度公開露面的吳忻熹，體重由原來50kg降至45kg，但精神狀態不錯，說話中氣十足，她開腔受訪時笑說：「我𠵱家可能仲健康過大家。」她透露上星期到泰國接受細胞治療，從自身抽出血液並培植血液內的免疫細胞數量，然後將培植出來的免疫細胞打入身體殺死癌細胞。

港沒細胞療法 到泰國做

吳忻熹說︰「細胞治療喺日本、泰國、台灣及內地都有得做，香港就未有。我去泰國做，抽咗出嚟大概1億免疫細胞，20日後培植咗222億自體免疫細胞出嚟，然後打番入自己身體。有個儀器可以令啲免疫細胞去到相關嘅位置打癌細胞。我之前啲癌細胞由乳房去咗淋巴，即係血液內有癌細胞，𠵱家第一個目標係半個月後驗血，睇吓個指數仲有無癌細胞，如果指數係零，就代表癌細胞已經無擴散。預計一兩個星期後，個指數應該會變為零。如果血液內無癌細胞，即係第一個目標已經成功，之後就處理原位腫瘤，會再有儀器指導免疫細胞殺死啲癌細胞。大概兩個月後再做檢查，若腫瘤由惡性變回良性會縮細，之後再切走良性腫瘤就無事！」

稱沒副作用 胃口精神轉佳

吳忻熹表示這個療法有一個好處，就是沒副作用，現時即使遇到病菌都不怕，而且可以如常生活，胃口和精神也很好，「我崇尚自然療法，但不會將自己條命較飛，之前接受化療很辛苦，甩頭髮、聲音沙啞、喘氣及咳嗽，所以現在對抗癌很有信心。朋友的爸爸患血癌末期，兩個月前接受同一個細胞治療已經康復」。提到10月17日將踏入50歲，她說：「很多朋友已經開始約我食飯，我都希望慶祝，生日願望當然是盡快康復、身體健康。」

公開病情獲介紹新方法抗癌

問到兩女兒如何面對媽咪患病？吳忻熹說：「她們完全沒受影響，因我現在都不當一回事，只是初初收埋病情兩年，很多家人和朋友都不知道，自己承受壓力好大，到後期化療甩頭髮，決定公開患癌，整個世界就立即變晒，得到來自各方的關心和資訊，其中一個朋友就介紹我用這個新方法醫病。」家人可有勸告不要經常約會朋友，留時間休息？她說：「我當然不會勉強，現在真的很精神，其實當初病發時接到這個活動邀請，我都不知道能否出席，因當時化療後好攰，估不到整件事發展得那麼快，今日第一次跟兩個女一齊行騷，大家都好開心，兩個女都喜歡表演。」

影光頭相留念 以後不再剃頭

吳忻熹稱兩女兒自出娘胎，都由她負責剪頭髮，所以自己接受化療後狂甩頭髮，想到交由兩個女幫她剃頭，當作親子活動，她說：「將原本不開心的事，變得好開心和正面。初初我都很抗拒剃頭，但剃頭後好開心，覺得變了另一個世界，但現在好期待再留長頭髮，決定安排影一輯光頭相留念，之後就告別這個階段，以後不會再剃光頭。因剃光頭後覺得好凍，晚上戴帽瞓覺又覺得好熱，有點尷尬，其實又冷又熱，不知道自己是否到了更年期。 （丈夫可有讚光頭造型靚？） 他有讚。不講他了，他想低調。」

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相關字詞﹕細胞治療 乳癌 吳忻熹（前名吳文忻）

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