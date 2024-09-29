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娛樂

【開箱】《因為不想吃虧》 申敏兒假結婚換真愛

【明報專訊】韓國有線頻道tvN上月26日推出愛情喜劇《因為不想吃虧》，由《海岸村Cha Cha Cha》40歲女星申敏兒伙拍《The Penthouse 上流戰爭》28歲金永大，合演「姊弟戀」故事。劇集講述為免蝕底而假結婚的女人，遇上因為不想傷害別人而當上假新郎的男人，意外譜出真愛。演員陣容不弱，故事情節有趣，申敏兒浮誇演技成為最大看點。

在公在私必須結婚

在影視串流平台Prime Video上架的《因為不想吃虧》，全劇共分12集，截稿前已播出10集。家中獨女孫海英（申敏兒飾）在中產家庭長大，父母為孤兒提供寄養家庭服務，海英自小跟陌生孩子分享父母的愛，導致她在任何事情上，都絕不容許自己蝕底，即使拍拖也與男友斤斤計較。

海英的前男友兼同事安雨宰（高旭飾）宣布，將會跟人事部職員權怡麟（全惠媛飾）結婚。海英在婚禮上得悉男方在拍拖期間一腳踏兩船，氣得要求他退還「人情」，後者拒絕並說「待你結婚時，我便會還給你」，加上海英任職機構提供很多結婚福利，包括先讓已婚員工升職，而且海英母親患上失智症，希望趁她尚有記憶，盡快結婚沖喜。

男女配角演外傳劇

海英決定籌辦婚禮，找來住所附近便利店兼職員工金志旭（金永大飾）充當假新郎，原因是他單身、樂於助人，而且外貌平庸，豈料穿上禮服後，才驚覺對方英俊，打亂她「希望沒人記得這場婚禮」目的。其後志旭加入海英任職公司，二人成為「辦公室夫妻」引發連串笑料。二人相處過後，海英逐漸對志旭動情，怕吃虧的性格也有改善，身分神秘的志旭亦開始對海英敞開心扉。

《因為不想吃虧》故事結構跟韓劇如《社內相親》及《歡迎來到王之國》大同小異，以海英與志旭的感情為主線，副線戲分也很重，講述「19禁」網絡小說作家南紫妍（韓智賢飾）是海英室友，年幼時曾寄養在她家中，視對方如親人。富三代兼海英公司CEO福奎賢（李相二飾）因發現母親是紫妍的忠實讀者，因而成為對方「黑粉」，加上奎賢秘書呂河俊（李有鎮飾）是紫妍暗戀多年的舊同學，三人之間感情錯綜複雜，甚有追看性，紫妍與兩男相處過程中，不敢表明自己是「19禁」小說作家，鬧出不少笑話。由於紫妍與奎賢的愛情故事吸引，將會開拍外傳劇《社長的菜單》並於10月3日播出。

邊佑錫客串無助收視

自2021年演出《海岸村Cha Cha Cha》後，申敏兒再度演出愛情喜劇，角色更加瘋狂搞笑，海英性格斤斤計較，說話直接露骨，跟現實的申敏兒斯文優雅形象大為不同，例如首兩集講到海英跟前度交往時，就連行房出現多少次高潮也要計算；又如第3集講到海英與志旭假結婚後，在酒店「度蜜月」期間，志旭假裝向海英獻吻，事後海英自言自語：「剛才理性戰勝了性慾，我要成佛了！」對白抵死有趣。

值得一提的是，新劇由《大力女子姜南順》金政植執導，後者邀請《大》劇演員邊佑錫、李中玉、李承俊及金海淑客串演出，成功掀起話題，可惜收視一般，徘徊在3%至4%之間，但在Prime Video全球點擊排第3名，其中馬來西亞、泰國、新加坡等11個國家及地區更點擊稱冠。

相關字詞﹕金永大 申敏兒 韓劇 因為不想吃虧 開箱

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