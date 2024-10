【明報專訊】《魔盜王》61歲男星尊尼狄普(Johnny Depp)日前現身聖塞巴斯蒂安國際電影節,為他執導傳記片《Modi, Three Days On The Wing Of Madness》宣傳之餘,不忘抽空行善,西班牙一所大學醫院昨日透過社交媒體公開尊尼狄普穿著全套《魔盜王》戲服,以「積克船長」造型探望病童的照片,並留言感謝他的善行,「我們衷心多謝尊尼狄普貢獻出寶貴的時間、支持和力量,並感激電影節一方作出悉心安排」。從官方發放照片可見,尊尼狄普在病房內跟病童和家長聊天,又跟他們合照留念,氣氛輕鬆愉快。