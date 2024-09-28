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娛樂

【開箱】低成本青春版《死神來了》 《絕命塔羅牌》以黑遮醜

【明報專訊】《轟天猛將4》監製Anna Halberg和編劇Spenser Cohen合作無間，攜手編導長片卻是首次，這部改編自Nicholas Adams小說《Horrorscope》的青春恐怖片《絕命塔羅牌》（Tarot），製作費不過800萬美元（約6240萬港元），今年5月在美國開畫，票房突破3000萬美元（約2.34億港元），全球累收近5000萬美元（約3.9億港元），可謂穩賺不賠。本月15日移師影視串流平台Netflix上架，從爛番茄網站得分只有不及格的18%，足以證明年輕觀眾與專業影評的口味，有着極大鴻溝。

占卜結果預視下場

《絕命塔羅牌》片長只有92分鐘，節奏必須明快，所以導演巧妙地透過開場一幕圍爐猜謎遊戲，簡單介紹7位主角的名字、性格和關係，例如海莉（夏莉史利達飾）與葛蘭特（阿丹畢利飾）最近鬧分手、派克斯頓（積及巴達隆飾）是個口沒遮攔的胖子等，然後單刀直入正題，故事講述一班大學同窗，為了慶祝伊莉絲（麗遜湯臣飾）生日，租住郊區別墅舉行派對。

酒酣耳熱過後，有人在別墅地牢找到一副古老塔羅牌，海莉逐一為友人占卜算命，首先「壽星女」伊莉絲抽到逆女祭司牌，提醒她要慎防「重重摔一跤」；然後輪到瑪德琳，她獲得倒吊者牌，暗示她遇到難題便會逃之夭夭；《蜘蛛俠》男星積及巴達隆（Jacob Batalon）扮演派克斯頓抽到逆愚者牌，代表「他會以意想不到的方法拯救朋友」。最後海莉為自己占卜，抽到死亡牌的她苦笑說：「愛情會害死我。」

人魔大戰漆黑一片

假期結束後，眾人返回大學宿舍，伊莉絲從閣樓墮地慘死，好友聞訊悲慟不已，然後輪到盧卡斯「誤入歧途」，失足跌落地鐵路軌，瑪德琳更在受驚下狂奔，最終被橋上繩索吊死。海莉等人驚覺，他們的遇害方式與占卜結果不謀而合，為了解開謎團，幾名生還者嘗試上網尋找答案，結果從一位倫敦占星師口中得悉這副受到詛咒的塔羅牌起源，但已於事無補，噩夢繼續成真，解決方法只有一個，就是盡快毀滅塔羅牌，海莉與葛蘭特趕返度假屋，並在占星師協助下，一同破解咒語。

《絕命塔羅牌》由人物設定到故事佈局都很公式化，基本上就是《舊年暑假搞乜鬼》、《死神來了》等恐怖片的混合體，觀眾只要細心留意劇情發展，占卜一幕已經預視各人下場，結局難言驚喜，加上成本所限，大部分角色遇害場面都是在漆黑一片或者猛烈搖晃的鏡頭下發生，尤其最後一幕人魔大戰，畫面更是黑到伸手不見五指，只剩嘈吵音效，但求胡混過去，大大削弱了觀眾希望「睇你點死」的樂趣。

結局雷聲大雨點小

爛番茄影評網站給予《絕命塔羅牌》極低評分並非無因，全片節奏混亂，開場至中段尚算暢順，直至占星師登場，以為有助破解謎團，結果最後無故犧牲，反而海莉自行參透內情，獨自解除魔咒，如此說來占星師角色有何作用？

又例如占卜結果預示，派克斯頓將會成為眾人拯救者，結局竟是他駕車接送海莉與葛蘭特離開度假屋而已，這個無聊安排頗為配合電影風格，都是雷聲大雨點小。

相關字詞﹕積及巴達隆 絕命塔羅牌 開箱

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