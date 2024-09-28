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娛樂

《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》預告首曝光 奇洛李維斯鼓勵安娜迪艾瑪絲報仇

【明報專訊】奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演動作片《殺神John Wick》系列叫好叫座，一連4集票房累收10億美元（約78億港元），去年衍生外傳劇集《刺客旅館：捍衛任務世界》，至於外傳電影《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）將於明年6月6日在美國開畫，香港映期未定，昨日率先公開首條預告片，「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）飾演為父報仇的女殺手，在大雪紛飛的火車站密會奇洛李維斯，請求對方指點迷津，他即出言鼓勵，頗有識英雄重英雄之感。

《芭蕾殺姬》故事發生在《殺神John Wick》第3及4集之間，同系列導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）退居監製，換上《妖夜尋狼》連韋士文（Len Wiseman）執導，新片先以倒敘方式，交代女童伊芙在家破人亡後，遇上殺手集團「高桌會」旗下穹天屠酒店經理榮士敦（伊恩麥聖飾），建議她加入以芭蕾舞蹈團作掩飾的「俄卡勞馬」家族，接受殘酷而嚴格的訓練，最終成為頂尖殺手，並踏上為父報仇之路。

「邦女郎」動作場面可觀

安娜迪艾瑪絲飾演「芭蕾殺手」伊芙，角色早在2019年上映《殺神John Wick 3》已曾出現，原本由美國芭蕾舞蹈員Unity Phelan扮演，當時戲分不多，如今獨立拍片，動作場面成為焦點，從預告片可見安娜無論徒手搏擊抑或長短槍械都應付自如，曾在《007：生死有時》飾演「邦女郎」的她，身手果然敏捷。

奇洛李維斯在預告片壓軸登場，再次飾演傳奇殺手John Wick，雖然被高桌會殺手圍剿，但仍冒着風雪來到火車站跟伊芙見面，女方問他：「我怎樣才能成為你？」滿臉傷痕的John Wick鼓勵對方：「看來你已經做到了。」為她報仇雪恨之心，注入一口強心針。

「卡隆」蘭斯列迪克遺作

除了《殺神John Wick》原班人馬包括奇洛李維斯及伊恩麥聖（Ian McShane）參與演出新片外，戲中飾演酒店接待員「卡隆」、去年猝逝的蘭斯列迪克（Lance Reddick）亦在預告中驚鴻一瞥，為粉絲帶來集體回憶。至於新加盟的演員包括《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）、《萬福瑪麗亞》卡塔蓮娜摩連奴（Catalina Sandino Moreno）及《非常嫌疑犯》基比拜恩（Gabriel Byrne）等，但角色未明。

《芭蕾殺姬》故事並無新意，女殺手當主角的電影如《墮落花》、《黑寡婦》和《ANNA》等比比皆是，新片以《殺神John Wick》外傳作招徠，奇洛李維斯畀面客串，且看能否為電影加分，並為甄子丹即將主演另一外傳電影打響頭炮。

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