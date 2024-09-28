出新歌向粉絲訴思念 陳慧嫻積極備戰40周年演唱會

珍惜生命中每次相遇與離別

陳慧嫻表示最觸動她的歌詞是「人生如風似煙 領悟人生後 初見面」，她說︰「大家都年輕過，當時可能會比較自我中心、驕傲、自私少少，不識易地而處，但經歷多及人大了，回望會覺得年輕時原來這麼幼稚。大家再見時發覺都變好了，我覺得這句歌詞令人感受到人生的變幻無常，真正理解人生的本質後，或者能夠更珍惜看待生命中每一次相遇與離別。」

談到《給親愛的親愛》監製舒文，陳慧嫻笑舒文十分正經，一起時沒什麼趣事，但對方錄音室的洗手間好特別，入面有塊叫「Yes No」決策板，她每次去洗手間都忍唔住拿來玩，好多時錄音不知好不好時，會迷信由塊板決定。她透露正積極籌備明年40周年演唱會，「期待同大家一齊再分享我的音樂，好似我的新歌裏面一句歌詞『努力排練 若然一日能遇見』，我哋好快會見㗎啦！」

娛樂組