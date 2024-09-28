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娛樂

楊樂文呻感情經歷不多欠人生閱歷 廖子妤不心急結婚 除非計劃生B

【明報專訊】MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與廖子妤合演ViuTV劇《十七年命運週期》，劇中講述他們經歷SARS及新冠病毒兩場疫情，勾起不少回憶。現實中兩人在爆發SARS時年紀仍輕，未意識到大環境那麼差，到新冠病毒爆發則感受很深，Lokman驚覺疫情令世界停頓，人生無常，學會怎樣擁抱難關，繼續向前行；廖子妤當時逾半年沒工開，曾擔心前途爆喊。他們的角色均對過去抱有遺憾，Lokman稱遺憾小時候沒學好樂器及感情經歷不多，欠人生閱歷；廖子妤遺憾為工作打拼失去跟家人相處時刻。

記者：林祖傑

Lokman與廖子妤在《十七年命運週期》首度合作，前者飾演外賣員，後者飾演「蕃茄」，他們經歷兩場疫情，再次面對人生好運與厄運周期交替時的抉擇，是關於成長和療癒自身的故事。Lokman表示2003年SARS爆發時仍是初中生，年紀還很小，只知道不需要返學，未意識到大環境原來那麼差。當時身在馬來西亞的廖子妤同是初中生，指疫情相比香港雖沒那麼嚴重，但父母仍十分緊張，一定要她與妹妹戴口罩返學，「全校只得我們戴，老師緊張得以為我們染病，被捉去辦公室訓話，之後返學也不敢戴口罩」。

Lokman學會擁抱難關繼續前行

到2020年爆發新冠病毒，Lokman已是男團MIRROR隊長，人大了才驚覺疫情真的會令世界停頓，他說：「明白到人生無常，要學會怎樣擁抱難關，才可以繼續向前行。」廖子妤表示當時剛拍完劇集《地產仔》，之後超過半年沒有工作，很多時都留在家中，「初時沒恐慌，還覺得幾開心，之後開始擔心無工作，有啲驚，想到前途更爆喊，回想起都幾艱難，其間曾返馬來西亞拍戲，足足隔離21日，獨處時又覺得無問題，每日為自己安排很多活動，嘗試寫rap歌，又練習舞步」。

廖子妤不介意被兩妹爬頭結婚

劇中講述人們對過去總有遺憾，現實中兩人同樣有不少憾事感後悔，Lokman說：「有少少後悔是年輕時無去學好一樣樂器，如果可以學好彈結他及打鼓就好，有型啲嘛！」早前宣布跟拍拖8年的女友甄吳露茜（Luxi）分手，問到感情方面可有遺憾？Lokman說：「這方面沒什麼遺憾！反而覺得拍拖次數不夠多，欠人生閱歷，沒有故事講，但一切隨緣吧！」

34歲廖子妤表示經常想修補過去犯下的過錯，在港發展10多年，最遺憾是很少時間陪家人，她說：「兩個妹妹都是今年結婚，之前在細妹婚禮致辭，發覺跟她有10多年空白期，所有記憶都是來自小時候，稍後另一細妹結婚，又想我上台致辭，我在她升中學時已離開屋企，跟她相處的時間更少！」她表示沒因被兩個妹妹爬頭結婚感遺憾，「除非計劃生BB，否則不會急着結婚，跟男友（盧鎮業）拍拖很開心，但結婚很難，還是先做好一樣再做另一樣，因自己連演員都做得不好，擔心結婚後連家庭也搞垮！」廖子妤當年初入行接拍電影《末日派對》，有大膽裸露戲，她稱從沒因此感遺憾，「因為當時需要這個機會，覺得自己沒做錯，所以這不是遺憾，10幾年後再回想，如果沒有當時這部戲，或者就沒有下一部戲」。

楊樂文/化妝：Giann Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Seiko Sin @HairCulture

形象：J.C

廖子妤/化妝：Melody Chiu

髮型：Zap Tang

服裝：givenchy

相關字詞﹕楊樂文（Lokman） 十七年命運週期 廖子妤

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