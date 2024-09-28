獲環姐季軍否認不開心 雷莊兒爆父親入院影響表現

姚祖恩稱奪冠意料之外

姚祖恩表示奪冠感驚喜，是意料之外，因對手實力很強，自覺優勝之處在於賽前準備充足，包括護膚、勤做運動瘦身，又有翻看其他選美比賽片段作參考，她說：「雷莊兒行catwalk好好，她一直好努力，常發放正能量，得獎是實至名歸。我11月出發去墨西哥參加全球總選，賽前會加緊練習行catwalk，亦會準備將香港文化帶去外國交流。」

雷：有興趣拍功夫片

比賽全程表現充滿自信的雷莊兒，當宣布獲季軍時，臉上難掩失落神情，她否認因落敗感不開心，「比賽總會有輸贏，姚祖恩是我好朋友，一直互相支持，我願意將自己的選美心得和經驗跟她分享，希望她代表香港出戰環球小姐總選能爭取佳績」。她解釋並非失望，只因父親入院未能到場支持有些憂傷，她眼紅紅哽咽說：「爸爸沒有大礙。是他提名我參選，因此對我意義好大，好想令他為我感自豪，爸爸的事有影響到今晚（前晚）表現。」她早前在社交平台透露今年2月和8月分別痛失婆婆和嫲嫲，加上爸爸又入院，稱今年運氣較差，「希望明天會更好，相信未來仍有機會。（日後會否再參加其他選美？）永不說不，我擁有不同國家護照。暫時會放假小休，因為我是藝人，會返加拿大繼續拍劇，向演戲路發展。如果有機會也可留在香港發展。我有學詠春，都有興趣拍功夫片」。

亞軍甄蕎自認有少許爆冷

甄蕎奪得亞軍，承認有少許爆冷，稱所有佳麗實力都好強，每人各有優點，大家感情好好，選美過程很開心。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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