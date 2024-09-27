《小丑：雙瘋》倫敦首映 Lady Gaga攬啜未婚夫

今集飾演葛咸城檢察官、也是反派角色「雙面人」的HBO劇集《敵爭上游》英國男星哈利羅堤（Harry Lawtey），亦有出席倫敦首映，他接受美媒The Hollywood Reporter訪問時稱，能夠扮演這個角色是莫大榮幸，而且在拍攝過程中，他亦過足戲癮。

多得《Joker小丑》票房大賣，全球收逾10億美元（約78億港元），續集《小丑：雙瘋》製作費才可加碼至2億美元（約15.6億港元），除了支付華堅馮力士（2000萬美元）及Gaga（1200萬美元）高昂片酬外，電影歌舞連場亦是一大支出，Gaga日前公開新片原聲大碟《Harlequin》的唱片封面及歌曲名單，將於今日（27日）上市。