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娛樂

Netflix紀錄片揭露P.Diddy性罪行 阿斯頓古查參加淫亂派對傳婚變

【明報專訊】美國饒舌男歌手P.Diddy（原名Sean Combs）涉嫌敲詐勒索、性販運、涉及賣淫的州際運輸等罪名，上周已遭紐約警方拘捕，曾經參加淫亂派對的圈中好友人人自危，金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）日前率先透過身邊人澄清「與案件無關」，另一出席派對的《喬布斯》男星阿斯頓古查（Ashton Kutcher），有傳亦因此鬧婚變。此外，影視串流平台Netflix將會播出P.Diddy紀錄片，透過訪問受害者，揭露他的惡行。

P.Diddy罪行曝光後，傳媒紛紛挖出他自1998年至2009年期間，在豪宅舉行圈中聞名「白色派對」的照片。據報P.Diddy找來模特兒、性工作者及AV女優等充當陪客，負責「招待」派對來賓。有傳他會偷拍雜交過程，既可滿足他的變態欲望，亦能當成「護身符」，威脅賓客噤聲。紐約警方早前到P.Diddy豪宅蒐證，結果搜出逾千支潤滑油，成為他舉行淫亂派對的證物之一。

身邊人指報道失實

英國《每日郵報》報道，除了里安納度狄卡比奧外，曾經出席「白色派對」的圈中好友包括P.Diddy舊愛珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）、Jay-Z與Beyonce夫婦、真人騷女星Kim Kardashian、Paris Hilton，以及阿斯頓古查等，後者2015年跟《賤熊30》美拉古妮絲（Mila Kunis）結婚並育有兩名子女，一向恩愛如昔，隨着阿斯頓參加派對的舊照翻出，有傳事件惹怒美拉，夫妻關係破裂。

《人物》雜誌昨日引述阿斯頓身邊人稱，他並無參與P.Diddy的性罪行，「二人共同出席的公開活動，可謂寥寥可數，而且每次都有記者在場作證」，另一知情人士亦代為澄清：「有關婚變報道，純屬虛構和荒謬。」

拍片為受害者發聲

另據美媒Variety報道，傳跟P.Diddy不和多年的饒舌歌手兼《轟天猛將4》男星50 Cent，透過旗下製作公司G-Unit開拍紀錄片，由他擔任監製，擅拍紀錄片如《教練的人生哲學》的女導演Alex Stapleton操刀，Netflix落實購入版權播放。50 Cent表示：「這是對人類產生重大影響的事故，亦是跨越數十年的複雜問題，而非表面上看到的頭條新聞或者剪輯片段而已。」他又解釋拍片原因：「我們堅定不移地為受害者發聲，呈現真實而細緻的觀點，更重要的是指出P.Diddy的個人行為，並不代表Hip-Hop藝術，亦不應掩蓋它的文化貢獻。」

P.Diddy去年11月遭女歌手兼舊愛Cassie控告強姦及性虐待，其後卻戲劇性地宣布庭外和解，當時男方堅稱無辜，事隔一個月後，50 Cent宣布籌拍紀錄片，訪問所有受害者，藉以揭露P.Diddy惡行，此片所得收益將會用作支援性侵受害者。直至今年5月，美國有線電視新聞網（CNN）公開P.Diddy在酒店內毆打Cassie的閉路電視片段，他才改變口風，表示願意承擔責任。

相關字詞﹕美拉古妮絲 50 Cent P.Diddy 阿斯頓古查

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