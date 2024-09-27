【娛樂場】《志願軍：存亡之戰》 炮火下親人團聚 拚死抗敵12晝

由陳凱歌執導，朱一龍、辛柏青、張子楓等主演，吳京特別演出的內地片《志願軍：存亡之戰》在當日上映。此片為《志願軍》三部曲中的第二部，《志願軍》三部曲為紀念抗美援朝戰爭勝利70周年而拍攝，以多角度展現新中國的「立國之戰」。

集中講鐵原阻擊戰

首部《志願軍：雄兵出擊》圍繞決策出兵與中國人民志願軍入朝打響的第一、二次戰役，第二部《存亡之戰》重點講抗美援朝戰爭第五次戰役中的鐵原阻擊戰，持續12晝夜的存亡之戰。1951年5月，中國人民志願軍和人民軍一個月內連續作戰，部隊疲勞的同時糧彈緊絀，在中朝聯合司令部的命令下，各兵團主力開始向北轉移休息整頓。在轉移初期「聯合國軍」開始大規模反撲，為掩護數十萬志願軍轉移，第63軍臨危受命，2.5萬名將士在鐵原與近5萬「聯合國軍」展開激烈戰鬥，歷經12晝夜抵擋敵軍步坦炮協同的數次衝鋒。

《雄兵出擊》中曾出現的角色亦於《存亡之戰》重逢，共同抗敵。李想（朱一龍飾）、李默尹（辛柏青飾）、李曉（張子楓飾）一家三口在戰場中團聚，炮火下的親情為戰爭添上溫暖。軍工專家吳本正（朱亞文飾）踏上朝鮮的土地，與他的警衛員張孝恆（歐豪飾）在前線共同戰鬥，為武器發展貢獻。

第38軍112師335團1營3連副連長孫醒（陳飛宇飾）和戰士楊傳玉（李卓陽飾）經歷了松骨峰慘烈一戰後，再次投身鐵原戰場。戰損記錄員楊三弟（張宥浩飾）在戰鬥中慢慢成長為更有擔當的戰士，隨着戰事推進，每個人都有新的成長，人物更加立體豐富，從上層的戰略指導，到戰士的浴血奮戰，電影從多個角度向觀眾展現這段崢嶸歲月。

零下6℃實景還原行軍場面

《志願軍：雄兵出擊》預告片的主旨「守住鐵原，是存亡之戰」，志願軍奮起衝鋒、近戰肉搏、瘋狂轟炸、地道突襲等戰鬥場面，令人彷彿置身戰場，整部片所有服裝大約2.5萬套，僅志願軍的軍服合計約5萬斤。戰場鐵原是《志願軍》三部曲中最大的拍攝場地，約有20萬平方米，通過美術置景，還原真實戰場。

拍攝第63軍冰河行軍的場面時，台前幕後在零下6℃的實景拍攝，為讓觀眾從視覺到知覺都有「寒氣從腳底下冒出來」的感受，從各細節呈現「英雄鐵軍」英勇不屈、無畏堅守的精神和意志。

《志願軍：存亡之戰》10月1日香港上映