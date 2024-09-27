明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

證梁嘉莹對話截圖真確 吳芷靖：觀眾有眼會睇得出

【明報專訊】今屆落選港姐吳芷靖與鍾翠詩昨晚聯同莊思敏、莊思華、莊思明、楊明、馬德鐘與太太張筱蘭出席「善學慈善基金30載晚宴」。吳芷靖與鍾翠詩均表示有意入行發展。

鍾翠詩稱不清楚梁嘉莹為人

吳芷靖表示要先學好廣東話，「樂易玲提議我搵老師學廣東話，又讚我有劇樣，我自覺演時裝和古裝都可以」。早前網上流出疑似她與港姐亞軍梁嘉莹的對話截圖，後者疑得獎後講風涼話，叫吳芷靖明年再選港姐，可以走捷徑買獎。吳芷靖點頭承認是她們的對話內容。問截圖是否她流出？她支吾以對，望向身旁的經理人後說：「事情已過去，大家向前望。」提到梁嘉莹否認有此事？吳芷靖說：「觀眾有眼會睇得出。（會否覺得梁嘉莹夠膽講又不夠膽認？）不想再回應，事件發生後我們沒再聯絡。」是否對梁嘉莹失望？她點頭承認說：「其實我們都不算好熟。」談到冠軍倪樂琳日前跟她們聚餐，吳芷靖透露是倪樂琳請食飯，並相約之後再聚。若見到梁嘉莹可會尷尬？她沒回答。鍾翠詩稱跟梁嘉莹不熟絡，不清楚對方為人，參賽時有互相幫忙和提點。可覺得對方是雙面人？她指私底下沒聯絡，不回應。昨日倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤及王汛文到澳門出席珠寶品牌領獎活動。

馬德鐘開網上頻道分享健康心得

馬德鐘表示剛於內地拍完綜藝節目，是探索歷史人物走過的路，去了湖南拍攝一天，相比之前拍的綜藝24小時被鏡頭對着，今次舒服和輕鬆得多。他透露剛設立網上頻道，分享和介紹一些東西，例如他喜歡的音樂、如何穿搭及健康心得等，「我茹素6年，怎樣將食物變成藥物，健康心得都是跟太太學，所以都想邀請太太出鏡跟大家分享」。

記者：柯美

相關字詞﹕鍾翠詩 吳芷靖 馬德鐘與太大張筱蘭

上 / 下一篇新聞