證梁嘉莹對話截圖真確 吳芷靖：觀眾有眼會睇得出

鍾翠詩稱不清楚梁嘉莹為人

吳芷靖表示要先學好廣東話，「樂易玲提議我搵老師學廣東話，又讚我有劇樣，我自覺演時裝和古裝都可以」。早前網上流出疑似她與港姐亞軍梁嘉莹的對話截圖，後者疑得獎後講風涼話，叫吳芷靖明年再選港姐，可以走捷徑買獎。吳芷靖點頭承認是她們的對話內容。問截圖是否她流出？她支吾以對，望向身旁的經理人後說：「事情已過去，大家向前望。」提到梁嘉莹否認有此事？吳芷靖說：「觀眾有眼會睇得出。（會否覺得梁嘉莹夠膽講又不夠膽認？）不想再回應，事件發生後我們沒再聯絡。」是否對梁嘉莹失望？她點頭承認說：「其實我們都不算好熟。」談到冠軍倪樂琳日前跟她們聚餐，吳芷靖透露是倪樂琳請食飯，並相約之後再聚。若見到梁嘉莹可會尷尬？她沒回答。鍾翠詩稱跟梁嘉莹不熟絡，不清楚對方為人，參賽時有互相幫忙和提點。可覺得對方是雙面人？她指私底下沒聯絡，不回應。昨日倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤及王汛文到澳門出席珠寶品牌領獎活動。

馬德鐘開網上頻道分享健康心得

馬德鐘表示剛於內地拍完綜藝節目，是探索歷史人物走過的路，去了湖南拍攝一天，相比之前拍的綜藝24小時被鏡頭對着，今次舒服和輕鬆得多。他透露剛設立網上頻道，分享和介紹一些東西，例如他喜歡的音樂、如何穿搭及健康心得等，「我茹素6年，怎樣將食物變成藥物，健康心得都是跟太太學，所以都想邀請太太出鏡跟大家分享」。

記者：柯美