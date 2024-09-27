蔣家旻周永基日本輕井澤成婚 石之教堂行禮夢想成真

上周向同事派喜餅

早前傳出蔣家旻將於本月底結婚，她當時表示正忙拍新劇《巨塔之后》，要赴布拉格拍外景，未有消息公布，稱有消息會在社交平台通知大家。

有指蔣家旻上周向無綫同事派喜餅，但她對結婚之事一直表現低調，身邊好友亦三緘其口。據知蔣家旻與周永基的婚禮昨日在日本輕井澤舉行，有賓客在社交網分享婚宴場內照片，餐桌上擺滿鮮花及有一對結婚公仔。蔣家旻回覆傳媒承認已婚，她說︰「多謝，麻煩等多幾日，未有相住，而且仲忙緊。」到晚上蔣家旻在社交平台分享婚紗照及留言：「將近一年的籌備，感恩這段時間天的眷顧，一直夢想舉行婚禮的教堂，在疫情後等待了3個月終於重開。在光與石的結合，平靜、神聖的氛圍，被自然環境包圍下，能夠在石之教堂完婚。」她提到因賓客人數有限，不能邀太多人出席，請朋友體諒，她又特別寫上：「From Miss to Mrs」。

周永基曾在台灣出任TVB製作中心主管，去年回港轉投HOY TV擔任製作經理。有指周永基在台灣有其他生意，經常港、台兩邊走。

娛樂組