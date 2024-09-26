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娛樂

【娛樂場】《高質旅行包膠》 駱振偉伙3靚女玩轉騎呢景點

【明報專訊】駱振偉伙靚女沈殷怡、蘇皓兒與李蔓瑩主持ViuTV旅遊節目《高質旅行包膠》，分別先後跟不同女主持到玩轉越南、泰國與台灣 。據他解釋「膠」包含無厘頭、不協調與滑稽的意思，節目帶着冒險家精神游走東南亞，由主持代觀眾親身「犯險」，到訪千奇百趣或騎呢景點，上至旅遊熱點，下至平民交通工具，嘗試欣賞奇葩，發掘其獨有美學。

一眾主持在旅程中接受各種挑戰或小遊戲，還有大懲罰增加娛樂性，他們又會與當地人互動，務求衝擊不一樣的視覺、味覺和觸覺，帶來最「膠質素」的報告。

駱振偉與首次合作的沈殷怡率先走訪越南，前者笑言跟製作團隊曾合作，知道他喜歡亂噏，今次在鏡頭前可以盡展真性情。經常拍旅遊節目的沈殷怡面對不同挑戰表現淡定，駱振偉反應相對較為激烈，兩人在越南街頭食鴨仔蛋，沈殷怡試食時閉上眼睛勇敢大啖吃，駱振偉則夾起鴨仔蛋發愣，要拍檔催促下才吃了一口。

沈殷怡比駱振偉大膽

駱振偉事前跟製作隊講明不玩機動遊戲，不過人在異鄉無機會say no，被安排體驗長達2400米的過山車，特別之處是旅客可自由控制過山車的速度。他輸遊戲要接受大懲罰，由沈殷怡從後控制過山車，駱振偉要蒙眼再玩一趟，他全程慘叫向沈殷怡說對不起，場面搞笑。

駱振偉之後伙李蔓瑩展開泰國之旅，前者化身賽車手，後者當性感賽車女郎，於賽車場上演《狂野時速》。二人又一嘗「貼錢買難受」，李蔓瑩去美容被兜巴摑，駱振偉為挺直番腰骨畀人打，李蔓瑩難忘被摑時感委屈，不過當攝影師告訴她「靚咗」，便覺得被摑也值得。

駱被封「ViuTV懦夫」

蘇皓兒壓軸登場，與駱振偉到台灣遊覽位於麻豆區關帝廟的麻豆代天府，這是南台灣唯一結合廟宇，擁有著名的十八層地獄及天堂，以寓教於樂的視覺與音效場域來打造。兩人去睇壯男跳鋼管舞，原想推蘇皓兒跟半裸男共舞，最後駱振偉被大整蠱，被拖去與猛男跳鋼管舞。

經歷3地拍攝行程，團隊封駱振偉為「ViuTV懦夫」，他談到對《高質旅行包膠》感受，「膠到我覺得有深度嘅節目，令我反思人生，一班瘋狂嘅幕後用比起普通research更長嘅時間，搵啲膠景點畀我哋主持去體驗」。

《高質旅行包膠》

逢星期一至五晚11時 ViuTV 99台播映

相關字詞﹕蘇皓兒 (Chloe) 李蔓瑩 沈殷怡（Shirley） 駱振偉（Thor） 高質旅行包膠

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