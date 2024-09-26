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交代唐狗「大細妹」懸紅安排 翁靜晶為內地農民尋妻 爆「何太」涉重婚

【明報專訊】翁靜晶8月就大嶼山寶蓮禪寺兩隻唐狗「大妹」和「細妹」疑遭員工用袋笠頭棄置於䃟石灣失蹤發聲，她以及「毛守救援」負責人Kent共懸賞20萬元尋狗。最近兩犬已尋獲並回到寶蓮禪寺，翁靜晶前晚開直播交代懸紅安排，透露「大妹」由「毛守救援」尋獲，她聯絡Kent付賞金，對方堅拒接受，「我提出以賞金捐畀『毛守救援』也不接受，稱救助毛孩是己任」。翁靜晶認為懸紅要言出必行，目的也是幫助動物，最後決定捐出20萬元予愛護動物協會（下稱愛協）與澳門一間動物組織，各10萬。她表示為免多意見，揀了歷史最悠久的愛協受惠，組織前身防止虐畜會的創辦人之一是何東夫人，跟自己也有淵源，知道香港很多動物機構需要幫助，有機會會再捐。

翁靜晶交代完懸紅後，發布尋人啟示，先提到想找兒時的同學與曾照顧她的「媽姐」，最後重點為內地農民何志華尋妻何太（華嫂）。她攬着河馬公仔說：「何志華1980年9月出世，老婆跟他同年在6月出世，華哥搵阿華嫂，住在陽江市陽西縣，佢有個老婆結咗婚，佢老婆2018年拎雙程證多次往返香港，有5次咁多。嗰時都唔錯，兩公婆好哋哋，到2019年就古古怪怪。原來你連個戶口都轉埋，你已經唔喺陽西，連個戶口都去咗湛江，搬咗去寸金路你都唔出聲，你老公好掛住你囉。」

華嫂爛賭遭行政拘留

翁靜晶還大爆女方曾遭行政拘留以及未離婚：「華哥勸你唔好賭錢，2019年喺鄉下湛江賭錢，搞到行政拘留，華哥好傷心。你同華哥喺大陸好似冇離婚，根據華哥講，喺檔案上面仲係夫妻關係，你如果喺香港結咗婚，你大陸個戶口唔係應該要取消嘅咩，你香港點樣結婚，你結咗一次定兩次呀！」她呼籲「華嫂」跟內地老公聯絡。對於翁靜晶的「尋人啟事」，惹網民熱議，不少網民留言點名「何伯何太」。

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