交代唐狗「大細妹」懸紅安排 翁靜晶為內地農民尋妻 爆「何太」涉重婚

翁靜晶交代完懸紅後，發布尋人啟示，先提到想找兒時的同學與曾照顧她的「媽姐」，最後重點為內地農民何志華尋妻何太（華嫂）。她攬着河馬公仔說：「何志華1980年9月出世，老婆跟他同年在6月出世，華哥搵阿華嫂，住在陽江市陽西縣，佢有個老婆結咗婚，佢老婆2018年拎雙程證多次往返香港，有5次咁多。嗰時都唔錯，兩公婆好哋哋，到2019年就古古怪怪。原來你連個戶口都轉埋，你已經唔喺陽西，連個戶口都去咗湛江，搬咗去寸金路你都唔出聲，你老公好掛住你囉。」

華嫂爛賭遭行政拘留

翁靜晶還大爆女方曾遭行政拘留以及未離婚：「華哥勸你唔好賭錢，2019年喺鄉下湛江賭錢，搞到行政拘留，華哥好傷心。你同華哥喺大陸好似冇離婚，根據華哥講，喺檔案上面仲係夫妻關係，你如果喺香港結咗婚，你大陸個戶口唔係應該要取消嘅咩，你香港點樣結婚，你結咗一次定兩次呀！」她呼籲「華嫂」跟內地老公聯絡。對於翁靜晶的「尋人啟事」，惹網民熱議，不少網民留言點名「何伯何太」。

娛樂組