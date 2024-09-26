明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

滴酒不沾 腰粗滲孕味 黃翠如無否認有喜 看上天安排

【明報專訊】黃翠如與丈夫蕭正楠結婚6年，婚後多次傳出有喜消息，惟一直未能成事。黃翠如早前在潮州被網民拍下穿鬆身裙與波鞋逛街，輕微凸肚飄孕味，疑造人成功。之後她跟蕭正楠在澳門的茶餐廳被「野生捕獲」，黃翠如被指叫凍檸茶「走冰」，網民熱議她是否懷孕。黃翠如傳懷孕後，昨日首次出席公開活動，見她不時用手遮肚外，持香檳祝酒時，她滴酒不沾。問到是否有喜？她沒否認，只說：「看上天安排。」

記者：林蘊兒

黃翠如身穿鮮紅色吊帶長裙亮相美容儀產品活動，向來纖瘦的她身形略為發福，腰肢比之前較粗，隱約滲出孕味。拍照時她全程甜笑，不自覺常用手掩肚，步履亦小心翼翼。活動安排眾嘉賓手持香檳杯祝酒，黃翠如滴酒未沾，她解釋向來甚少喝酒，不過承認近期飲食方面會特別小心。

無向新手媽媽連詩雅取經

問到是否懷孕，黃翠如沒正面回應：「Edwin（蕭正楠）現在日日煮飯給我食，知道大家一直都追問，好感激大家多年的看顧，正等待上天安排。」是否怕胎兒小器，暫時不可以公布好消息？她笑笑口答：「等緣分！」她否認身形有變和凸肚，強調依然很瘦，可能是服裝問題。再追問是否有喜，黃翠如沒有否認，「看上天安排，抱順其自然心態，明白有時不能強求，如果真的有喜會很感恩」。

提到好姊妹連詩雅最近成為新手媽媽，黃翠如不時探望又大曬合照，強調見面只是主力吃東西，不是學定湊BB，亦沒有取媽咪經，母愛方面更不及陳自瑤。

黃翠如羨慕連詩雅坐月後已火速收身，回復昔日靚女狀態。她表示一直不停有工作，稍後要宣傳新劇《黑色月光》，未知幾時再接新劇，暫時沒有向公司申請假期休息，因她的合約沒有包含假期。講到應該可以申請放產假，黃翠如重申生BB的事要看緣分。

胡鴻鈞貪靚賴尊重觀眾

同場的胡鴻鈞為美容儀產品代言人，現場為模特兒做示範，表示自己有水腫問題，加上年紀漸長，皮膚不及以前好，「我承認貪靚，因為做幕前，都屬正常，保持狀態是對觀眾的一種尊重。平日工作後必徹底落妝，然後敷面膜再塗精華液，總之好勤力護膚，慶幸有運動，所以身體沒有水腫」。胡鴻鈞透露最近推出全新國語歌《City Light》，嘗試電子音樂風格，又首次挑戰rap兩句，起初感不自在和少許尷尬，需要慢慢適應，希望給歌迷驚喜。

相關字詞﹕胡鴻鈞 蕭正楠 黃翠如

上 / 下一篇新聞