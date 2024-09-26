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娛樂

程仁富封葛綽瑤潛水高材生 鄭杞瑤陳映同克服恐懼探索海洋

潛在挑戰中｜程仁富跟女主持變生死之交 葛綽瑤新手潛水夠硬淨

【明報專訊】程仁富（程人富）、葛綽瑤、鄭杞瑤及陳映同參與ViuTV真人騷節目《潛在挑戰中》，潛入菲律賓、日本及香港水域，探索海洋世界的奧妙。他們在節目中需面對自己弱點，從中學識在危急關頭應變，最重要是克服恐懼，難忘在日本遇大風浪考驗後，變成「生死之交」。4人中僅程人富考獲俗稱「O仔」的潛水初級牌照，可潛最多18米水深，3女主持完全零經驗。

鄭杞瑤克服耳鳴深潛

鄭杞瑤從小已非常怕水，要克服多年恐懼需要勇氣和膽量，加上身體障礙，要衝破心理關口並不容易，「去年我的左耳突發性失聰，現只剩下一成聽力，飽受耳鳴困擾，而且是永久的，無法復原，好擔心海底的水壓影響埋另一隻耳仔導致完全失聰」。

自嘲懦弱又驚青的鄭杞瑤最意想不到，可以在安全情况下於海中與鯊魚同游，感覺奇妙。程人富的反應剛相反，「以為自己勇敢，怎知當好近距離見到鯊魚就淆淆哋，好彩當時大家不知道」。程人富稱葛綽瑤外表予人弱質纖纖感覺，節目中卻見識她原來好硬淨，學習又快上手，甚至後來居上直逼他這名大師兄的地位，一致推舉她為潛水「高材生」。

葛綽瑤體脂少勁怕凍

葛綽瑤興奮提起與鯊魚近距離接觸，甚至奉獻了自己的熒幕初吻。她本身泳術不精又怕凍，認為過程中最大難度是適應水底寒冷溫度，每次潛完水也凍到嘴唇發紫，「拍節目期間我要準備開演唱會，因此戒吃碳水化合物keep身形，導致體脂很少，即使幕後人員在船上準備了很多美味食物，我只能望住大家食。記得在香港拍攝時，水溫約10多度，但浸半小時已覺得很凍，頂唔順」。

陳映同冷靜避過一劫

陳映同搞笑說最初以為節目由馮德倫主持，非常興奮又期待，後來才知是程人富，直認兩者有落差，感到少許失望。她最難忘在水底突然遭東西撞頭，自我安慰千萬不用緊張，冷靜後再運用應變措施，避過一場驚險。

拍畢節目後，4人各有領悟和得著，葛綽瑤自認過去性格偏焦急衝動，現在已比較冷靜，處事學會一步一步做，不能強迫夾硬來。鄭杞瑤現在敢勇於嘗試；陳映同亦不怕面對恐懼。

程人富學識主動照顧人

程人富形容旅程中帶領大家同行，有如經歷過生死，想再約拍檔一齊潛水，「因為菲律賓的海洋超靚、平靜、水溫剛好，在日本試過翻起大浪，水流好急，我們一落水幾乎全軍覆沒，要拉實才免被冲走，連船上工作人員也被搖晃搖到想嘔，她們上船後只懂傻笑講不出話。不過經過今次我學識主動照顧別人，不會像以前那麼被動」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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