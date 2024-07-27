MIRROR齊人宣傳新歌 陳瑞輝陷出軌風波首亮相 被問捕獵目標 呂爵安認尷尬避答

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

姜濤到電台宣傳前，在社交平台即時動態發文，寫道：「今天雨很大，希望大家照顧好身體，不舒服的就趕緊回家，不要勉強。」藉此關心在電台外守候的粉絲。MIRROR接受電台節目訪問時，提到整天接連上五六個節目做宣傳，會在電台逗留至日落，貼心呼籲守候的粉絲要注意安全和避免淋雨。

爆Jer錄音趣事

談到新歌製作過程，MIRROR表示新歌旋律強勁，最特別是加入變奏，算是轉歌路。姜濤說：「很多國家的歌曲已經玩變奏，所以好開心我們首新團歌都有轉奏元素，我還向監製提出，在歌尾加一句歌詞畀我講，不過歌詞是找監製寫的。」Jer笑言擔當白老鼠，第一人錄音，Edan即爆Jer錄音趣事，笑說：「到我錄音時，聽到Jer用假音去唱高音，覺得有冇搞錯，那個位很澎湃，他可以用真音唱，於是向監製提議Jer重新錄音。」Jer回應：「我用假音想保護把聲，不過最後都聽建議重錄。」

姜濤換唱腔 邊唱邊咳

Anson Lo覺得新歌見證12子的成長，「每個人都有不同唱法，聽得出各有特色，大家都變大個仔」。姜濤自爆為新歌換新唱腔，導致邊唱邊咳：「我本身把聲好低沉，但首歌好野性，為了做聲嘶力竭效果，就用撕裂的聲音離咪嗌出來，結果錄了六七次監製先收貨。」Edan稱歌詞中有『是你、是你』，覺得好有感覺，其他成員聞言即起哄，Edan解釋：「歌詞令我想起李幸倪首歌《Dum Dum》裏有句歌詞『肯定就是你』，曾問監製可不可以將歌詞變成『肯定就是你』，希望做到不同的歌有互動感，增添一點玩味。」

楊樂文生日願望放假睇極光

新歌描繪獵人與獵物，問到12子有什麼捕獵目標？Edan說：「這個問題好尷尬，留畀下個答。」未知是否怕說話令人猜疑與追求女神林明禎有關。今日（26日）生日的楊樂文（Lokman）許願明年能放大假出外欣賞北極光，姜濤和Frankie期待工作接踵而來；江𤒹生（AK）笑言夢想中六合彩。

被喻為「吃貨」的Anson Lo想吃很多碗白飯，「大表哥」邱士縉（Stanley）、Jer和李駿傑（Jeremy）同樣想得到多點時間，因為3人最近忙於為10月初合作的音樂會排練歌舞，希望做得更好。

Franki無回應關於女友問題

MIRROR踏入成軍6周年，AK表示去年11月相約粉絲到主題樂園慶祝，玩得非常開心和難忘，期待今年再搞搞新意思，暫時未知詳細計劃，陳卓賢（Ian）笑說：「聽到公司已經預留檔期為我們慶祝，相信粉絲收風比我們快，到時粉絲會通知我們。」Lokman預告12子將於10月一齊拍攝綜藝節目，「今次會留在香港拍，相信大家到時又會露出各種醜態」。

MIRROR於下午6時離開電台，Frankie被問到與圈外女友的問題是否已解決？他沒有回答，僅與其他成員停下幾秒讓傳媒拍照，之後12子徒步上車時，走近電台大閘外的數百粉絲，向他們揮手，掀起陣陣尖叫聲。

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