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娛樂

【開箱】《女巫阿嘉莎》 黑色喜劇水準之作

【明報專訊】Marvel超級英雄劇水準參差，相比《變形女俠：律政英雌》等劣評如潮，伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演《溫黛與幻視》不單叫好叫座，更衍生另一劇集《女巫阿嘉莎》（Agatha All Along），全劇共分9集，9月19日在影視串流平台上架，首周先播兩集，暫時口碑不俗，爛番茄影評網站得分78%，雖然跟《溫》劇的92%仍有一段距離，至少尚有7集未播，且看後勁如何。

回復記憶失去法力

《女巫阿嘉莎》屬於Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第5階段的劇集，飾演同名主角的嘉芙蓮漢恩（Kathryn Hahn）在2021年首次在《溫黛與幻視》登場，扮演紅女巫溫黛（伊莉莎伯奧遜飾）的鄰居艾格尼絲，為了奪取對方的混沌魔法而借故親近，其後反遭溫黛封印，法力與記憶暫時消失。新劇延續劇情，艾格尼絲失憶後以女警身分繼續留在西景鎮生活，接手調查一宗謀殺案，雖然畫面刻意掩飾伏屍森林的女屍容貌，但透過她的衣著打扮、沒穿鞋子和手指發黑等提示，加上死者身上的圖書館借書證突然出現溫黛名字，謎底昭然若揭。

傳紅女巫開拍電影

案件惹來另一女警維達插手，至於她的真正身分，在第2集已有交代。其後艾格尼絲遇上神秘少年（祖洛克飾），在他的協助下，解除溫黛咒語，重獲阿嘉莎記憶，可是女巫法力仍然消失。少年懇求阿嘉莎帶同他一起踏上充滿魔法挑戰的「女巫之路」，阿嘉莎心中團火再次燃起，只要在重重考驗下倖存，便可重拾昔日榮耀，於是召集其他女巫包括莉莉亞、珍妮佛、愛麗絲及維達等一同邁進女巫之路。

《女巫阿嘉莎》首集延續《溫黛與幻視》黑色喜劇風格，感覺較為統一，然而第2集已重蹈過往Marvel劇集的覆轍，都是主角透過連串冒險經歷，獲取異能或解謎的老調子，且看餘下幾集能否出現驚人轉折。另外，劇中神秘少年相信是溫黛兒子比利，雖然他渴望踏足女巫之路的動機未明，估計令母親復活的心願有關。

還記得前年上映Marvel超級英雄片《奇異博士2：失控多元宇宙》，伊莉莎伯奧遜飾演紅女巫溫黛經歷喪夫（幻視）之痛，躲在西景鎮過着自我沉溺的虛構生活，幻想雙胞胎兒子出世，滿足她成為母親的心願，直至真相幻滅，加上被《黑暗神書》的邪惡法術迷惑心智，終令她踏上成魔之路，難逃悲劇收場。假如《女巫阿嘉莎》可讓溫黛死而復生，便可證明Marvel將為紅女巫開拍獨立電影的傳聞可信。

有望串連神奇4俠

伊莉莎伯奧遜早前接受訪問，表明有意回歸，因此《女巫阿嘉莎》極有可能出現紅女巫在結局客串的彩蛋，為第6階段MCU增添一員猛將。事實上，隨着近年作品如《Marvel隊長2》、《變形女俠：律政英雌》等票房口碑都不濟，導致Marvel必須緊縮開支，煞停部分新片或劇集的開拍大計，然而《女巫阿嘉莎》依然如期面世，或許是Marvel高層對此角色充滿信心，又或是她有着「必須存在」的理由，根據漫畫原著，阿嘉莎跟不少重要角色如紅女巫、神奇4俠、奇異博士及鐵甲奇俠等都有瓜葛，隨時成為下一階段的重要連結。

相關字詞﹕祖洛克 嘉芙蓮漢恩 伊莉莎伯奧遜 女巫阿嘉莎

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