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娛樂

尊尼狄普自嘲生活似「肥皂劇」 訪問混亂激嬲記者

【明報專訊】第72屆西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節進行得如火如荼，《魔盜王》61歲男星尊尼狄普（Johnny Depp）執導傳記片《Modi, Three Days On The Wing Of Madness》前日舉行記者會及首映禮，早前有網民發現尊尼接受牙科整形手術後，原本一口爛牙變得潔白整齊，這日在拍照環節上，他首次公開亮麗笑容，看來心情甚佳。

新片講述20世紀初表現主義畫派代表藝術家莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）的故事，他長期生活在窮困與疾病之間，加上吸毒酗酒，最終在35歲病逝。在記者會上，有人問到尊尼作為藝術家的生活情况，他笑說：「每個角色都有他的故事，正如我們經歷很多事情……也許你的故事並沒變成肥皂劇。」似在自嘲他跟《水行俠》前妻安柏赫特（Amber Heard）鬧離婚及誹謗官司的黑暗日子，就像肥皂劇情一樣。尊尼宣傳新片期間發生一段小插曲，據美媒Variety報道，12名任職國際刊物的記者原本獲安排跟尊尼做訪問，後因編排混亂，訪問時間一再推遲和縮短，惹來傳媒不滿，最終憤而離場。由於類似情况在上月舉行威尼斯影展已曾發生，最終超過100名記者聯署公開信，批評傳媒獲准接觸藝人的時間愈來愈少，「電影記者面臨滅絕危機」，情况令人擔憂。

相關字詞﹕聖塞巴斯蒂安國際電影節 Three Days On The Wing Of Madness 尊尼狄普

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