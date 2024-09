尊尼狄普自嘲生活似「肥皂劇」 訪問混亂激嬲記者

【明報專訊】第72屆西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節進行得如火如荼,《魔盜王》61歲男星尊尼狄普(Johnny Depp)執導傳記片《Modi, Three Days On The Wing Of Madness》前日舉行記者會及首映禮,早前有網民發現尊尼接受牙科整形手術後,原本一口爛牙變得潔白整齊,這日在拍照環節上,他首次公開亮麗笑容,看來心情甚佳。