宋康昊膺首爾視帝 金惠允奪明星獎

最佳男主角由《逆貧大叔》宋康昊力壓內地劇《繁花》胡歌等，首度贏得視帝，他在台上表示自己首次拍劇，「得獎感到光榮，心情澎湃起伏，真是百感交集」；視后由《The Saint》93歲捷克女星Jirina Bohdalova缺席領獎，她拍片分享得獎感受。港劇《破毒強人》羅永賢有份角逐最佳導演，結果由《Moving超異能族》朴仁濟奪得。最佳編劇是《3體》大衛班諾夫（David Benioff）。

國際邀請賽部門的至高榮譽金鳥獎屬於HBO劇集《同情者》導演朴贊郁，他表示電影人只拍電影，電視人只拍劇集的時代已經過去，「我製作過兩部劇集，有資格稱為電視人，所以能堂堂正正接受這個獎項，感謝《同》劇台前幕後」。粉絲投票的明星獎，《背著善宰跑》主角金惠允及邊佑錫獲得，後者因內地代言活動而缺席，金惠允難免感到孤伶。

韓劇部門方面，最佳劇集是《Moving超異能族》及《淚之女王》，最佳男女主角分別是《假面女郎》安宰弘及廉惠蘭，男團Seventeen小分隊BSS主唱《淚之女王》插曲《The Reasons of My Smiles》，獲頒最佳電視劇歌曲獎。